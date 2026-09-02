Ile Maurice: Projets de l'EDB - Plus de 26 000 emplois générés et attendus

2 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

L'Economic Development Board (EDB) recense actuellement 523 projets d'investissement privés représentant une enveloppe globale de Rs 649,7 milliards. Les chiffres ont été dévoilés par Navin Ramgoolam en réponse à une question de la Whip de l'opposition, Joanna Bérenger. Sur ces 523 projets, 512 sont considérés comme actifs et représentent Rs 634 milliards d'investissements. Les 11 autres, totalisant Rs 15,7 milliards, sont soit suspendus, soit annulés. Navin Ramgoolam a toutefois précisé qu'il s'agit d'une «pipeline» de projets dont la réalisation peut s'étaler sur plusieurs années. Les projets de type Mixed-Use ou Smart City, par exemple, peuvent être développés en plusieurs phases sur une période de 15 à 20 ans.

Les investissements concernent notamment l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme, la santé, les sciences de la vie, les énergies renouvelables, la logistique, l'entreposage, l'agro-industrie, l'économie bleue et le secteur manufacturier. Selon les données de l'EDB, 26 projets font actuellement face à des retards, attribués à plusieurs facteurs, dont les décisions des investisseurs, les procédures d'octroi de permis et de licences ainsi que l'évolution du contexte international.

Les projets déjà achevés ou en cours de réalisation ont généré environ 18 500 emplois directs et indirects. Quelque 7 800 emplois supplémentaires sont attendus lorsqu'ils seront entièrement opérationnels.

Navin Ramgoolam a également indiqué qu'en décembre 2025, 39 projets privés de grande valeur, représentant Rs 47,8 milliards, étaient bloqués dans les procédures administratives. En huit mois, l'EDB a permis de débloquer 32 d'entre eux, représentant Rs 34,4 milliards.

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