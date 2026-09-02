Ile Maurice: Le MSM demande la démission d'Anil Bachoo

Le Mouvement socialiste militant (MSM) réclame la démission immédiate du ministre Anil Bachoo, au lendemain des déclarations du Premier ministre à l'Assemblée nationale concernant l'intervention chirurgicale subie par ce dernier dans un hôpital public.

Dans un communiqué publié ce mercredi 2 septembre, le MSM affirme qu'Anil Bachoo avait soutenu que l'opération avait été réalisée par un chirurgien du secteur public et que son médecin traitant privé n'était présent qu'en qualité d'observateur. Or, selon le parti, Navin Ramgoolam a indiqué mardi au Parlement que l'intervention avait bien été pratiquée par le médecin privé du ministre.

Le MSM estime ainsi qu'Anil Bachoo a «ouvertement menti à la population» et considère qu'il a perdu toute crédibilité. Le parti réclame sa démission, faute de quoi il demande au Premier ministre de le révoquer. Mais le communiqué comporte une anomalie juridique notable. Pour appuyer ses accusations, le MSM affirme que le ministre serait «coupable d'une infraction tombant sous la Prevention of Corruption Act (POCA)».

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Or, la POCA a été abrogée. Elle a été remplacée par le cadre instauré par la Financial Crimes Commission Act, adoptée en 2023 sous le gouvernement dirigé par le MSM lui-même.