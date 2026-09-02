Afrique: Natation - La compétition commence aujourd'hui

C'est ce mercredi 2 septembre que les choses sérieuses débutent à Gaborone. Pendant quatre jours, jusqu'au samedi 5 septembre, onze nageurs mauriciens se mesureront à la concurrence aux Championnats d'Afrique de natation de la Zone 4, à l'University of Botswana Swimming Pool.

Pour rappel, la sélection mauricienne compte cinq filles et six garçons, répartis dans plusieurs catégories d'âge. Chez les filles, Aaniya Prayag et Blaizya Zuel seront engagées chez les 11-12 ans. Holly Arimond évoluera dans la catégorie 13-14 ans, Lea Thomas chez les 15-16 ans, tandis qu'Alicia Kok Shun représentera Maurice chez les 17 ans et plus.

Chez les garçons, Ethan Apollon et Adam Rajabalee seront engagés chez les 13-14 ans. La catégorie 15-16 ans réunira Dylan U-King Im, Ruslan Nakhuda et Nathaniel Ah Sue. Enfin, LuKas Chan Chuen sera en lice chez les 17 ans et plus. Nos nageurs sont accompagnés de Gianni Apollon, qui assumera le rôle de team manager et Philippe Pascal, chargé de l'encadrement technique en qualité de coach.