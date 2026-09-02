Ile Maurice: Dollar sous tension - Navin Ramgoolam menace de sévir contre les «hoarders»

Malgré une amélioration de la disponibilité des devises depuis 2025, le marché des changes demeure sous tension. Interrogé hier lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT) par le député Kaviraj Rookny sur la disponibilité du dollar américain, Navin Ramgoolam a notamment évoqué des pratiques de rétention de devises par certains opérateurs et un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande.

Selon les données de la Bank of Mauritius (BoM) communiquées par le Premier ministre, les achats de devises par les banques et les cambistes ont atteint un record de USD 7,4 milliards en 2025, contre des ventes de USD 7,8 milliards. Ces deux indicateurs ont progressé de près de 20 % par rapport à 2024. La tendance s'est poursuivie cette année. Entre janvier et le 26 août 2026, les achats de devises se sont élevés à USD 5,16 milliards et les ventes à USD 5,06 milliards. Navin Ramgoolam a toutefois reconnu que le marché reste «tight». Il a en partie attribué cette situation à une rétention de devises par certaines entreprises, alors que les sociétés et les ménages disposent d'importants dépôts en devises.

Il a également évoqué un déséquilibre structurel, lié à la progression des importations qui n'a pas été accompagnée d'une hausse équivalente des recettes en devises. Pour tenter de rééquilibrer le marché, la BoM a relevé le Key Rate à 4,5 % en février 2025, puis à 4,75 % en mai 2026. Elle a également renforcé l'encadrement des transactions en devises, notamment concernant les swaps, les produits dérivés et les opérations interentreprises.

La Banque centrale est aussi directement intervenue sur le marché, à hauteur de USD 224 millions en 2025 et de USD 65 millions depuis le début de 2026. Depuis le 4 mai, elle a également harmonisé les bid-ask spreads appliqués au dollar et aux autres grandes devises, une mesure qui aurait amélioré la disponibilité du billet vert.

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Au niveau gouvernemental, plusieurs dispositions visent à augmenter les entrées de devises : conversion en roupies d'au moins 85 % des recettes provenant de la vente de villas sous le Property Development Scheme, paiement des impôts en devises pour certaines entreprises, Tourist Fee de EUR 3 par nuitée et paiement en devises de 50 % de la TVA sur l'hébergement.

Lors des questions supplémentaires, Kaviraj Rookny a demandé comment le gouvernement compte agir contre la rétention de devises. Navin Ramgoolam a répondu que les opérateurs soupçonnés seront approchés et que des mesures pourraient être prises en cas de non-coopération. Adrien Duval a, lui, évoqué une baisse des investissements étrangers dans certains projets immobiliers et des retards dans l'octroi des autorisations.

Le Premier ministre a rejeté cette lecture, soutenant que les projets doivent respecter les procédures et que le gouvernement ne souhaite pas «donner la permission à tout le monde de construire du béton partout dans le pays». Sydney Pierre a, pour sa première question supplémentaire en tant que député, demandé si Maurice pourrait, à l'image des Maldives, imposer certains paiements en dollars et pousser les hôtels à conserver davantage de devises dans le pays. Navin Ramgoolam a indiqué que cette question est déjà examinée, notamment avec le ministère du Tourisme.

Adrien Duval a enfin réclamé des interventions beaucoup plus importantes de la BoM, évoquant un déficit mensuel de USD 100 à 200 millions. Navin Ramgoolam a écarté cette option : «Vous pensez que la Banque de Maurice a un grand coffre rempli d'argent qu'elle peut simplement distribuer ?» Il a insisté sur la nécessité de préserver les réserves du pays, tout en accusant certains détenteurs de dollars de spéculer sur une nouvelle dépréciation de la roupie.