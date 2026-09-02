Cote d'Ivoire: Financement du logement au pays - La Bidc et la Bhci signent un accord de 10 milliards de FCfa

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) ont signé, le 2 septembre 2026, un accord de financement d'un montant de 10 milliards de FCFA destiné à soutenir le financement du logement et à renforcer l'accès aux ressources financières des Pme et Pmi intervenant dans la chaîne de valeur immobilière en Côte d'Ivoire.

Selon un communiqué de presse, cette ligne de crédit permettra à la BHCI d'accroître sa capacité de financement au profit des ménages ainsi que des Pme et Pmi actives dans les secteurs de la construction, de la promotion immobilière, des travaux publics et des services connexes.

Cette opération, explique-t-on, devrait contribuer à accroître l'offre de logements, stimuler l'activité économique et créer des emplois dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et un déficit de logements persistant en Côte d'Ivoire. À travers ce financement, la Bidc réaffirme son engagement à soutenir les institutions financières qui jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social de ses États membres.

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Le Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a souligné que le renforcement de la capacité d'intervention de la Bhci contribuera à élargir l'accès au financement du logement, à soutenir la croissance des Pme et à favoriser la création d'emplois dans un secteur qui demeure déterminant pour une croissance inclusive et l'amélioration du bien-être des communautés de la région.

Pour la Bhci, cette facilité permettra de consolider les progrès réalisés au cours des dernières années dans le cadre de sa transformation et de son redressement, tout en renforçant son soutien aux acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, dont les activités contribuent de manière significative à la création de valeur ajoutée et à la réduction du déficit de logements en Côte d'Ivoire.

Le Président du Conseil d'administration de la Bhci, Soungalo N'Golo Coulibaly, a qualifié cet accord d'étape majeure dans la poursuite de la mission de l'institution visant à financer l'habitat et à accompagner les acteurs du secteur.

À travers cette opération, la Bidc consolide davantage son rôle de partenaire stratégique du développement du secteur privé et de la mobilisation de financements à fort impact en Afrique de l'Ouest.

Selon le communiqué, cette intervention s'inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie croissance, résilience et optimisation (Gro) de la Banque, qui vise à promouvoir une croissance régionale durable, à renforcer la résilience des économies ouest-africaines et à maximiser l'impact des financements sur le développement, au service de l'intégration régionale et de la transformation économique.