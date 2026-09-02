Burkina Faso: Hausse de 23,49% du résultat net de Coris Bank International au premier semestre 2026

2 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net de la banque Coris Bank International (CBI) dont le siège social se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, a connu une hausse de 23,49% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activités semestriel au 30 juin 2026 établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net s'est ainsi élevé à 41,683 milliards FCFA contre 33,754 milliards FCFA un an auparavant. De l'avis de la direction de CBI, cela traduit l'efficacité des orientations stratégiques de la Banque.

Le total bilan est en hausse de 10%, en se situant à 3076 milliards FCFA contre 2797,1 milliards FCFA au premier semestre 2025.

Durant la période sous revue, les dépôts de la clientèle ont progressé de 23,23%, en s'établissant à 2 266 milliards FCFA contre 1 839 milliards FCFA au 30 juin 2025. Quant aux crédits à la clientèle, ils sont en hausse de 7% à 1 329 milliards FCFA contre 1 246 milliards FCFA au 30 juin 2025.

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Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 13,793 milliards, pour s'établir à 78,927 milliards de FCFA contre 65,135 milliards FCFA au premier semestre 2025.

A fin juin 2026, les charges générales d'exploitation de CBI sont en progression de 31% à 29,577 milliards FCFA contre 23 milliards FCFA à fin juin 2025.

En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation connait une augmentation de 6,857 milliards, passant de 42,494 milliards FCFA au premier semestre 2025 à 49,350 milliards FCFA au premier semestre 2026.

Le coût du risque s'est fortement accru de 48,09%, s'établissant à 8,286 milliards FCFA contre 5,595 milliards FCFA un an auparavant.

« S'appuyant sur ces performances à mi-parcours, CBI SA aborde le reste de l'exercice avec confiance et table sur des réalisations en phase avec ses ambitions pour la fin de l'année » a avancé la direction générale de cet établissement bancaire quant aux perspectives qui se dessinent.

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