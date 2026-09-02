Madagascar: Foire internationale - Les filières locales en vitrine à Ivato

Les entreprises, producteurs et institutions se retrouveront du 10 au 13 septembre au CCI Ivato, à l'occasion de la 8e édition de la Foire internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, couplée à la 2e édition du Festival international de la Gastronomie.

Deux cent vingt exposants autour du thème « Madagascar en mouvement : produire, transformer, développer », se réuniront au CCI Ivato, à partir du 10 septembre. Plus de

25 000 visiteurs sont attendus lors de cette huitème édition de la Foire internationale de l'agriculture, organisée par Mada Vision. Celle sera couplée à la deuxième édition du Festival international de la Gastronomie.

L'objectif dépasse la simple exposition. Pendant quatre jours, la foire entend créer un espace de rencontre entre producteurs, entrepreneurs, institutions et consommateurs. Les

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162 stands consacrés à la foire agricole et les 58 dédiés à la gastronomie représenteront plus de dix secteurs, parmi lesquels l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agroalimentaire, l'industrie, l'artisanat, le commerce et les services.

Cette édition accorde une place importante au secteur privé. Les sponsors officiels, Yas Business, Star, Luceo et SFOI, présenteront chacun leur savoir-faire aux professionnels présents. Yas Business mettra notamment en avant ses solutions de communication et de numérisation, ainsi que les nouvelles technologies destinées aux agriculteurs et aux éleveurs.

Nouveaux débouchés

Star contribuera à la valorisation des ressources locales à travers la transformation des matières premières. Luceo mettra en avant des produits naturels issus de ces ressources, tandis que SFOI présentera son savoir-faire dans le domaine de l'emballage, indispensable à la protection, à la présentation et à la commercialisation des produits.

Cette implication illustre le rôle du secteur privé dans la création de valeur autour des productions locales. En rapprochant les producteurs des services et solutions proposés par les entreprises, la foire entend favoriser de nouveaux débouchés, partenariats et investissements.

Les institutions publiques seront également présentes. Le ministère chargé de l'Élevage participera à l'événement sous la devise « L'élevage moderne, source de revenus durables pour les éleveurs et de ressources pour la nation ».

Tafita Todisoa Rakotoarimanana, directeur de cabinet, souligne que la foire ne constitue pas seulement une occasion d'exposition, mais également un cadre de dialogue et de collaboration destiné à faire progresser les filières.

Le ministère chargé de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire présentera, pour sa part, les productions issues du travail des agriculteurs, selon Lovaniaina Rakotondranaivo, directeur général de l'Agriculture.

Le ministère chargé de l'Industrialisation et du Secteur privé, également parrain de l'événement, mettra l'accent sur la transformation des ressources locales. Pour Niaina Nirina Razafindrazaka, directeur général de l'Industrialisation, la transformation des produits agricoles permet de mieux valoriser les matières premières et de créer davantage de valeur ajoutée.

La foire proposera également un volet destiné au grand public. Gastronomie, parc à bétail, balades à poney et à cheval, animations et espace pour enfants rythmeront les quatre journées. Un concert de Samoëla est prévu le samedi 12 septembre à 14 heures.