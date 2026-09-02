Madagascar: Football - Qualifictions CAN U23 - Les Barea vers une ossature d'expatriés

Madagascar débutera dans un peu moins d'un mois les qualifications à la CAN U23 face aux Comores. La compétition servira également de qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

À un peu plus de trois semaines de leur entrée en lice, les Barea U23 accélèrent leur préparation. Afin d'éviter toute sanction de l'instance internationale, Madagascar entend prendre part aux qualifications à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans, qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Les Barea U23 affronteront les Coelacanthes comoriens au premier tour préliminaire. Le match aller est programmé le 28 septembre et le retour le 6 octobre.

« Nous ne pourrons plus effectuer un long regroupement. Nous n'allons plus consacrer du temps à détecter des joueurs dans les régions comme nous l'avions fait en 2021-2022. D'ailleurs, nous suivons continuellement de près les jeunes expatriés de haut niveau, leurs transferts, leur temps de jeu, leurs blessures... », souligne Solonirina Raharijaona, nommé Team Manager des Barea U23 par la Fédération malgache de football.

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Plus d'une vingtaine de joueurs expatriés figurent déjà sur la liste de ceux susceptibles de répondre aux critères recherchés. La sélection pourrait ainsi être bâtie autour d'une ossature d'expatriés. « Elle devrait être composée de joueurs ayant déjà un niveau proche de celui des seniors évoluant au niveau national. Nous avons besoin de joueurs prêts et combatifs », explique-t-il.

Mission difficile

Les mêmes exigences s'appliqueront aux joueurs locaux. Seuls ceux répondant aux critères d'âge et évoluant dans le championnat élite, la Pure Play Football League, seront notamment concernés.

Le Team Manager et son assistant, Hery Nirina Jacques Landry Ralison, ont d'abord pour mission de mettre en place, dans un délai très court, le staff technique et de désigner les techniciens chargés de sélectionner les joueurs évoluant à l'étranger et à Madagascar.

« Le staff devrait être composé d'anciens internationaux issus de trois générations », précise Solonirina Raharijaona. Les sélectionneurs, les autres membres du staff ainsi que le programme de préparation devraient être dévoilés lors d'une conférence de presse, au plus tard ce week-end.

Les Comores accueillant le match aller le 28 septembre, «le regroupement final avec le groupe au complet se fera sur place, normalement pendant une semaine», prévoit le Team Manager.

En cas de qualification face aux Comoriens, les Barea affronteront les Sud-Africains au deuxième tour. Le match aller est prévu le 9 novembre et le retour le 17 novembre.

Concernant les dettes envers l'Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (UFICASM), mandatée dans le cadre d'une convention pour préparer les Barea U23 et organiser les activités liées aux qualifications à la CAN de la catégorie lors de la précédente campagne, « une partie est déjà réglée. Mais cette fois, mes collaborateurs et moi avons accepté cette responsabilité dans l'intérêt commun du football malgache, plutôt que de confier cette mission à des personnes qui ne connaissent pas le domaine », a-t-il conclu.