Afrique: Coopération économique - Les investissements américains renforcent les infrastructures

2 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Les investissements américains pourraient contribuer au développement des infrastructures à Madagascar. C'est dans cette optique que le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aimé Herinjatovo Ramiarison, s'est entretenu le 1er septembre à Antaninarenina avec Tom Bevan, chargé d'affaires a.i. de l'ambassade des États-Unis, accompagné d'une délégation américaine.

Les échanges ont principalement porté sur la mobilisation de capitaux privés pour répondre aux besoins importants du pays. Les routes, l'énergie, les réseaux électriques et les infrastructures numériques figurent parmi les secteurs susceptibles de bénéficier de ces financements. Face aux ressources publiques limitées, le recours aux partenariats public-privé (PPP) apparaît comme un levier pour accélérer la réalisation de ces projets.

Le secteur énergétique occupe également une place centrale dans cette coopération. Madagascar entend accroître la part des énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance aux combustibles importés et d'améliorer durablement l'accès à l'électricité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'accès à l'eau et à la santé font aussi partie des pistes de coopération. Des études de prospection des ressources hydriques sont notamment envisagées, tandis que la coopération sanitaire concerne les laboratoires, les personnels de première ligne, les chaînes d'approvisionnement et la surveillance des maladies.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.