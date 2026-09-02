Afrique: Coopération économique - Les investissements américains renforcent les infrastructures

Les investissements américains pourraient contribuer au développement des infrastructures à Madagascar. C'est dans cette optique que le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aimé Herinjatovo Ramiarison, s'est entretenu le 1er septembre à Antaninarenina avec Tom Bevan, chargé d'affaires a.i. de l'ambassade des États-Unis, accompagné d'une délégation américaine.

Les échanges ont principalement porté sur la mobilisation de capitaux privés pour répondre aux besoins importants du pays. Les routes, l'énergie, les réseaux électriques et les infrastructures numériques figurent parmi les secteurs susceptibles de bénéficier de ces financements. Face aux ressources publiques limitées, le recours aux partenariats public-privé (PPP) apparaît comme un levier pour accélérer la réalisation de ces projets.

Le secteur énergétique occupe également une place centrale dans cette coopération. Madagascar entend accroître la part des énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance aux combustibles importés et d'améliorer durablement l'accès à l'électricité.

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L'accès à l'eau et à la santé font aussi partie des pistes de coopération. Des études de prospection des ressources hydriques sont notamment envisagées, tandis que la coopération sanitaire concerne les laboratoires, les personnels de première ligne, les chaînes d'approvisionnement et la surveillance des maladies.