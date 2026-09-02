Madagascar: Funérailles- La famille de Papa James lance une cagnotte

Décédé le 17 août en Afrique du Sud, Papa James devrait bientôt être rapatrié à Madagascar, sa famille ayant lancé une mobilisation pour ramener sa dépouille au pays.

Le dernier voyage de Papa James se prépare. Décédé le 17 août en Afrique du Sud, l'artiste malgache doit prochainement retrouver sa terre natale. Sa famille poursuit les démarches pour rapatrier sa dépouille et lance une cagnotte de 28 millions d'ariary, nécessaire pour couvrir les frais de son retour au pays. L'objectif est de permettre à celui qui a consacré plusieurs décennies à la musique malgache de reposer auprès des siens.

« Il ne faudra plus attendre longtemps avant que la dépouille arrive au pays», confie son épouse. Elle remercie également les personnes et les institutions qui ont apporté leur soutien à la famille dans cette épreuve. « Tout dépend du Seigneur, mais ce que je peux dire, c'est que la dépouille arrivera bientôt. Nous remercions sincèrement la PRRM, son épouse ainsi que le gouvernement malgache », déclare-t-elle au nom de la famille.

Une cagnotte pour le ramener au pays

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Sur les réseaux sociaux, la famille exprime sa gratitude envers les proches, amis et anonymes qui les soutiennent à travers des dons, des prières, des messages de réconfort ou encore le partage de leur appel.

Des adieux prévus à Tsarasotra

Les membres de la famille expliquent disposer de moyens limités et être eux-mêmes musiciens, ce qui rend le financement du rapatriement particulièrement difficile.

« Nous faisons toujours de notre mieux pour ramener mon père à Madagascar, afin qu'il puisse reposer dans son lieu de repos final. Nous apprécierions vraiment tout soutien venant de personnes du monde entier pour nous aider à atteindre notre objectif», témoigne son fils.

La famille rappelle également que chaque geste peut contribuer à atteindre les 28 millions d'ariary nécessaires au rapatriement. « Le simple fait de partager cette publication ou cette vidéo peut faire une grande différence et nous aider à nous rapprocher de notre objectif : pouvoir le ramener chez lui », souligne-t-elle.

Après son rapatriement depuis l'Afrique du Sud, la dépouille de Papa James doit rejoindre Tsarasotra, à Ambositra, où un dernier hommage lui sera rendu. Selon son épouse, les adieux auront lieu dans son village avant son inhumation à Alatsinainy Miarinarivo, Tsarasotra, Ambositra, où il doit reposer.

Ce retour au pays rejoint ainsi le souhait de l'artiste, qui espérait encore retrouver Madagascar et notamment Diego (Antsiranana), ville où son parcours musical avait commencé.

De son vrai nom Mayoub Caid Jean Gaby, Papa James a marqué la musique malgache, particulièrement le salegy et l'animation musicale.