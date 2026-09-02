Madagascar: Marché du travail - Les jeunes diplômés à l'épreuve du premier emploi

Décrocher un premier emploi reste un véritable défi pour de nombreux jeunes diplômés. Malgré la fin de leurs études, l'accès au marché du travail demeure difficile, notamment en raison du manque d'expérience et du nombre limité d'opportunités.

Les périodes de recrutement permettent à certains de tenter leur chance. « Lorsque les entreprises organisent des recrutements, les jeunes se déplacent en nombre pour saisir l'occasion », rapporte Rojo, organisatrice événementielle. Une mobilisation qui témoigne de l'importance de la demande face aux possibilités d'embauche.

Expérience

Pour patienter ou subvenir à leurs besoins, certains diplômés développent leurs propres activités. Vente en ligne, prestations à distance ou petits commerces constituent des solutions pour générer des revenus en attendant de trouver un emploi correspondant à leur formation.

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Le problème ne se limite toutefois pas aux jeunes sans expérience. Même ceux qui disposent d'un diplôme supérieur rencontrent des difficultés à s'insérer professionnellement.

Fenotiana, titulaire d'un master depuis deux ans, en témoigne. « Depuis l'obtention de mon diplôme, je multiplie les recherches sans parvenir à décrocher un emploi », confie-t-elle.

Selon elle, l'expérience exigée par les employeurs complique davantage l'accès au marché du travail. « On demande souvent aux jeunes d'avoir déjà de l'expérience.

Même pour trouver un stage, les démarches sont devenues difficiles », souligne- t-elle.

Chaque année, de nombreux étudiants arrivent pourtant sur le marché du travail après avoir achevé leur formation. Pour une partie d'entre eux, la recherche d'un emploi se traduit par une succession de candidatures et de démarches, sans garantie d'embauche.

Entre l'exigence d'expérience, la concurrence et le manque d'opportunités, le diplôme ne suffit donc pas toujours à faciliter l'insertion professionnelle. Certains choisissent alors de créer leur propre activité, tandis que d'autres poursuivent leurs recherches dans l'espoir de décrocher une première expérience professionnelle.