Afrique: Agriculture - Besalohy renforce la sécurité alimentaire

Une nouvelle variété de riz pourrait contribuer à améliorer la production rizicole et à renforcer la sécurité alimentaire à Madagascar. Baptisée « Besalohy », elle est le fruit de quatre années de recherche menées conjointement par le Fofifa et le Centre international de recherche en sciences agricoles du Japon. Son lancement officiel marque une nouvelle étape dans la coopération scientifique entre Madagascar et le Japon.

Développée dans le cadre du programme Satreps-FyVary, avec le soutien du gouvernement japonais à travers la JICA, Besalohy est issue du croisement entre la variété malgache X265, largement cultivée dans le pays, et Koshihikari, une variété japonaise reconnue pour ses qualités gustatives. L'objectif est de combiner productivité, adaptation aux conditions locales et qualité du riz.

Pour les agriculteurs, l'un des principaux atouts de Besalohy réside dans sa capacité à offrir de meilleurs rendements, notamment sur des sols pauvres. Grâce à un tallage accru, cette variété présente un potentiel de production supérieur.

Amélioration génétique

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Cette caractéristique peut constituer un avantage important pour les producteurs confrontés à la baisse de la fertilité des sols et aux contraintes liées aux conditions de culture.

Au-delà du rendement agricole, cette innovation pourrait avoir des retombées sur l'ensemble de la société. Une production plus performante contribue à améliorer la disponibilité du riz, aliment de base des ménages malgaches, et peut ainsi participer aux efforts visant à réduire les risques d'insécurité alimentaire. L'amélioration de la productivité pourrait également soutenir les revenus des producteurs et renforcer la dynamique du secteur rizicole.

Le projet a par ailleurs permis de renforcer les capacités scientifiques nationales. Un laboratoire d'amélioration génétique a notamment été créé au sein du Fofifa, tandis que de jeunes chercheurs malgaches ont bénéficié de formations au Japon. Ces acquis constituent un investissement durable pour la recherche agricole et l'innovation locale.

La coopération ne s'arrête pas au développement de Besalohy. Madagascar envisage également de présenter cette variété lors de l'Exposition internationale d'horticulture de Yokohama, au Japon, en 2027. Une perspective qui pourrait offrir une visibilité internationale à cette innovation.

Avec Besalohy, la recherche scientifique se rapproche ainsi des besoins quotidiens de la population. De la parcelle agricole à l'assiette des consommateurs, cette nouvelle variété ambitionne de transformer les avancées scientifiques en bénéfices concrets pour la société malgache.