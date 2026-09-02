Madagascar: Hygiene - Les habitants se font tirer l'oreille

2 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Les nouvelles règles d'hygiène commencent progressivement à s'installer, mais certaines habitudes restent difficiles à modifier. Dans plusieurs quartiers, des déchets continuent d'être jetés dans des endroits inappropriés, notamment dans les caniveaux.

« Jeter les déchets n'importe où reste une habitude profondément ancrée chez certaines personnes », observe une personne rencontrée sur le terrain.

Ces pratiques montrent la difficulté de faire évoluer certains comportements au quotidien. Pour plusieurs habitants, le changement demande du temps et une adaptation des gestes habituels. « Chez nous, c'est devenu une habitude : matin comme soir, certaines personnes continuent de jeter leurs déchets dans les caniveaux », témoigne-t-elle.

La réussite de cette démarche repose également sur la participation de chacun. Le respect des espaces de dépôt et l'abandon des dépôts dans les caniveaux nécessitent une implication quotidienne de la population.

Le changement des comportements apparaît donc comme un processus progressif. Dans les rues, les nouvelles habitudes commencentà émerger, mais les anciennes pratiques restent encore visibles.

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