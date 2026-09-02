Madagascar: Rugby à XV - BARRAGE - RCSA et UASC jouent leur avenir dans l'élite

L'avenir se joue sur un match. L'Union amicale sportive des Cheminots (UASC), onzième du classement du XXL Energy Top 12, et le Rugby club des soldats Anosibe (RCSA), finaliste malheureux du Top 20, s'affronteront ce dimanche à partir de neuf heures au stade Makis Andohatapenaka. Un barrage décisif qui déterminera leur division pour la prochaine saison.

Après plusieurs semaines d'arrêt, le championnat national entre dans sa dernière ligne droite. Fondé en 1948, le club des Cheminots fait partie des formations historiques du rugby malgache. Né au sein des employés des chemins de fer, il a longtemps figuré parmi les références nationales et a disputé plusieurs phases finales du championnat. Finaliste du Top 8 en 2014 face au TFM Ankasina, il avait déjà dû passer par un barrage en février dernier pour assurer son maintien dans l'élite, avec une victoire 22-16 contre le 3FAI.

Onzième du Top 12 à l'issue de la saison régulière, l'UAS Cheminot n'a pas connu une campagne facile. Le club n'a récolté que 14 points en onze rencontres, avec deux victoires pour neuf défaites. Un bilan qui l'a placé dans la zone dangereuse et l'oblige aujourd'hui à passer par ce barrage pour défendre sa place.

Match couperet

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Conscient de l'importance de la rencontre de dimanche, Jean de Dieu Rakotonirina, entraîneur de l'UASC, donne son avis : « Nous ferons le maximum pour chercher la victoire au match. Une descente en Top 20 entraînera des conséquences néfastes pour le club ».

Le RCSA aborde ce rendez-vous avec une certaine frustration, mais aussi avec une motivation intacte. Finaliste malheureux du Top 20 après sa défaite 36-41 face à RCI, le club d'Anosibe a été à deux doigts de décrocher directement son billet pour l'élite.

Mais cette défaite n'a toutefois pas mis fin aux ambitions du RCSA. Grâce à son statut de finaliste du Top 20, le club conserve une dernière possibilité d'accéder à l'élite. Cette fois, l'équation est simple : il faut gagner. Face à l'UAS Cheminot, les joueurs du RCSA devront transformer leur frustration en énergie et confirmer sur le terrain les ambitions affichées tout au long de la saison.

Dans un match couperet, les deux équipes repartent pratiquement sur un pied d'égalité. L'UAS Cheminot devra afficher davantage de maîtrise et d'efficacité pour contenir un RCSA qui arrive avec la dynamique de sa finale du Top 20.

La bataille pourrait se jouer autant dans l'engagement que dans la gestion des moments importants. Le RCSA devra éviter de se précipiter, malgré l'enjeu de la montée. De son côté, l'UAS Cheminot devra résister à la pression et profiter de la moindre occasion pour faire douter son adversaire.

Confiant, le capitaine du RCSA, Désiré Rafidimanana, surnommé « Député Fidy », estime que « mes coéquipiers possèdent les qualités nécessaires pour rivaliser avec un club aussi expérimenté que l'UASC. Notre objectif est clair, la montée en Top 12 ».