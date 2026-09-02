Madagascar: Tafita - Passation - Ramanankamonjy veut insuffler une nouvelle dynamique

2 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Une nouvelle étape s'ouvre pour le Tahiry Aina ho an'ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny Tanora (Tafita). La passation de service entre le directeur général intérimaire, Zina Alitera Rakotoson, et le nouveau directeur général, Guy Laurent Ramanankamonjy, s'est tenue hier au Palais des sports Mahamasina, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany.

Présent à cette cérémonie aux côtés de ses collaborateurs, le ministre a souligné les responsabilités qui incombent aux nouveaux dirigeants. Pour lui, l'heure est désormais à l'action, avec la nécessité d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion du secteur.

De son côté, le nouveau directeur général a exprimé sa reconnaissance envers les autorités pour la confiance placée en lui à travers cette nomination. Il a également salué le travail accompli par son prédécesseur durant sa période d'intérim, ainsi que les efforts consentis avec l'ensemble des collaborateurs.

Guy Laurent Ramanankamonjy entend inscrire son mandat dans une dynamique de développement du sport et d'accompagnement de la jeunesse. Il a notamment annoncé sa volonté d'améliorer la gestion et l'entretien des infrastructures sportives à travers le pays.

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Cette passation ouvre ainsi une nouvelle séquence pour le Tafita, avec l'ambition affichée d'une gestion davantage axée sur la responsabilité, l'efficacité et les résultats, au service des jeunes et du développement du sport à Madagascar.

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