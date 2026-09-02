Madagascar: Basketball 5X5 - U20 FILLES - MB2ALL Analamanga se démarque

2 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Chez les filles, la bataille est très disputée. Dans la poule B, MB2ALL Analamanga réalise un parcours parfait avec trois victoires en trois matchs. Lors de la troisième journée, le club s'est imposé face à Sepa ABM de Boeny sur le score de 47-30.

Dans la poule A, l'EBF Haute Matsiatra, qui évolue à domicile, et Phoenix Vakinankaratra restent invaincus, avec quatre points chacun après deux sorties. Fandrasa, l'autre club local, et Dunamis Analamanga comptent chacun deux victoires pour une défaite.

Chez les garçons, la hiérarchie commence également à se dessiner après trois journées. Dans la poule A, la DCA Diana occupe la première place avec 5 points, grâce à deux victoires pour une défaite, devant Generation 607 Androy, qui compte 4 points.

Dans la poule B, le MFB BBCM Menabe mène avec 3 points, tandis que la poule C est dominée par la JCBA Analamanga, où évolue A'Ranty Rasetriarivony, qui vient de montrer son talent durant le dernier Afrobasket U18 d'Abidjan, et l'ASB Itasy, toutes deux à 4 points. Dans la poule D, l'AST Analamanga est en tête avec 4 points. La poule E est conduite par la SBC Vakinankaratra, également créditée de 4 points.

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Entre ambitions nationales pour chaque club et révélations individuelles pour la détection de la relève, les prochains jours devraient encore faire monter la tension sur les parquets.

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