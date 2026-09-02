Congo-Kinshasa: Déterminés à contribuer à la refondation de l'Etat - Les artistes expriment leur gratitude à Félix Tshisekedi pour l'invitation au dialogue national

L'invitation lancée par le chef de l'Etat congolais Félix Tshisekedi aux professionnels des arts et de la culture de participer au dialogue national prévu dans les prochains jours en République démocratique du Congo ( RDC) a été saluée par la communauté artistique dans une déclaration faite samedi à Kinshasa.

« Le collectif des artistes et culturels du Congo (CAC) saluent et soutiennent avec ardeur l'initiative du à son Excellence Monsieur le Président de la République de circonscrire le cadre du dialogue national dont le socle vise à restaurer la paix, la cohésion et la refondation de l'Etat. Nous exprimons également notre gratitude au Garant de la Nation, pour avoir réservé une place de choix à la communauté artistique du pays comme force vive de la nation, et l'une des parties prenantes à la table de discussions », a déclaré Roch Bodo Bokabela, coordonnateur national du CAC.

« La participation des artistes et opérateurs culturels est une marque de considération et un signal important qui confirme que le monde culturel a une voix, une expérience et une contribution à apporter à la construction de notre avenir commun », a ajouté le célèbre comédien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour lui, la culture est le coeur d'une société. Elle ne doit jamais être considérée comme une option secondaire, encore moins comme un dernier choix dans la définition des priorités de la Nation.

« Une nation ne se construit pas uniquement par ses institutions, ses infrastructures ou son économie. Elle se construit également par son identité, sa mémoire, ses valeurs et son imaginaire collectif. Dans un pays aussi riche de sa diversité que la RDC, la culture constitue un puissant instrument de paix, d'éducation citoyenne, de cohésion sociale et d'unité nationale », a soutenu le coordonnateur du Collectif.

«C'est pourquoi nous souhaitons que la participation des artistes et culturels à ce Dialogue soit effective et leur permette d'apporter leur contribution aux grandes réflexions sur l'avenir de notre pays», a-t-il renchéri .

« Car au-delà de la reconnaissance du rôle de l'artiste, celui-ci doit pouvoir vivre dignement de son métier, exercer sa profession dans un cadre organisé et bénéficier effectivement des droits et protections que lui reconnaissent les textes en vigueur », a signifié son coordonnateur.

Appel aux solutions durables pour développer de la RDC

Par ailleurs, la plateforme réaffirme sa disponibilité à mettre son expérience, son expertise et son engagement au service de cette dynamique, en collaboration avec les institutions de la République et l'ensemble des acteurs du secteur culturel. « Nous appelons toutes les parties prenantes au Dialogue à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation, la paix, l'unité et la recherche de solutions durables aux défis auxquels notre pays est confronté. On peut reconstruire les routes, les bâtiments et les institutions d'un pays ; mais si l'on ne reconstruit pas également les valeurs, la conscience collective et le sentiment d'appartenance à une même Nation, la reconstruction restera inachevée », a martelé Roch Bodo, ajoutant : « La culture n'est pas un supplément de la Nation : elle en est l'un des fondements ».

« Le CAC demeure disponible pour apporter sa contribution à toute initiative républicaine visant à consolider la paix, l'unité nationale et le développement de notre pays », a-t-il conclu.

Créé en 2019, le CAC est une grande plateforme qui regroupe plusieurs artistes, disciplines confondues ainsi que des opérateurs culturels, sur toute l'étendue de la République. Ce mouvement mène des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation en faveur du développement et de la professionnalisation du secteur culturel ainsi que de l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des artistes et acteurs culturels.