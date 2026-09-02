Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2026-2027 , Kinshasa - Entre levier de transformation de la capitale et contribution à l'avenir de la nation

Le Gouverneur Daniel Bumba a pris part, ce 1er septembre 2026, au lancement des activités liées à la rentrée scolaire 2026-2027. À cette occasion, l'autorité urbaine a appelé l'ensemble de la communauté éducative à faire de cette nouvelle année un levier de transformation de la capitale. Élèves, enseignants, parents et responsables scolaires sont invités à se mobiliser autour de l'éducation, de la discipline, du travail et de la citoyenneté. Pour l'autorité urbaine, la rentrée scolaire constitue bien plus qu'une simple reprise des cours : elle doit contribuer à préparer l'avenir de la jeunesse et, à travers elle, celui de la nation.

La capitale devrait accueillir plus de trois millions d'élèves, après en avoir scolarisé plus de 2,7 millions au cours de l'année précédente, soit près de 16 % de l'effectif scolaire national. Face à cette forte pression démographique, le Gouverneur a plaidé pour un accompagnement accru du gouvernement central, notamment dans la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'amélioration des équipements, le soutien aux enseignants ainsi que l'accès des élèves aux outils numériques et aux nouvelles technologies.

Le chef de l'exécutif provincial a mis un accent particulier sur l'assainissement de Kinshasa. Pour le gouverneur, l'école doit être l'un des premiers espaces où s'apprennent les réflexes de propreté, d'hygiène et de responsabilité collective. Il a ainsi appelé les établissements scolaires à devenir des modèles en matière d'assainissement et les chefs d'établissement à intégrer pleinement la discipline et la citoyenneté dans la vie scolaire. Aux enseignants, il a rappelé que leur mission dépasse la transmission des connaissances : ils participent à la formation des consciences et des citoyens de demain. Aux parents, il a également rappelé leur rôle essentiel, la famille constituant la première école de l'enfant.

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S'adressant enfin aux élèves, le gouverneur les a exhortés à croire en eux, à travailler avec sérieux, à rêver grand et à saisir les opportunités offertes notamment par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Il souhaite voir émerger une génération de jeunes responsables, intègres, disciplinés, solidaires et engagés dans la construction de leur ville. Son message de clôture résume cette ambition : « Finies les vacances, place au travail. » Pour l'autorité urbaine, l'école doit ainsi devenir un véritable moteur d'une Kinshasa plus instruite, plus propre et plus citoyenne.