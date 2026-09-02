Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - La direction recadre les prises de parole au nom du parti

Le parti octogénaire veut mettre de l'ordre dans sa communication. Dans un communiqué daté du 2 septembre 2026 et signé par Yapo Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, la direction du parti rappelle les règles encadrant les prises de parole au nom de la formation politique. Elle met notamment en garde contre les déclarations de militants ou de sympathisants présentées comme des positions officielles du parti.

La direction du Pdci-Rda dit avoir constaté que « de nombreuses déclarations, publications et interventions médiatiques de militants ou sympathisants connus du Pdci-Rda sont présentées, souvent à tort, comme exprimant la position officielle du parti sur différents sujets d'intérêt national ou touchant à la vie dudit parti ».

Cette mise au point ne remet toutefois pas en cause la liberté d'expression des militants. Le parti « rappelle son attachement à la liberté d'expression, consacrée par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ». Ainsi, « tout militant ou responsable du Pdci-Rda demeure libre de s'exprimer en son nom propre et sous sa responsabilité ».

Mais la direction établit une distinction nette entre expression individuelle et position officielle. « La liberté d'expression individuelle ne saurait être confondue avec le pouvoir d'engager officiellement le parti », prévient-elle.

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Pour fixer les règles, le Pdci-Rda s'appuie sur l'article 39 de ses statuts. Selon cette disposition, « le président représente le parti dans tous les actes de la vie civile et politique ».

Le président peut toutefois déléguer ce pouvoir à certains responsables. Le communiqué cite notamment « le secrétaire exécutif, chef du Secrétariat exécutif du Pdci-Rda », « le porte-parole du président du Pdci-Rda », « le porte-parole du parti », ainsi que « tout autre militant officiellement mandaté par le président sur un sujet précis ».

La conséquence est sans ambiguïté. « Nul ne peut, quels que soient son rang ou sa fonction au sein du parti, s'exprimer au nom et pour le compte du parti, s'il n'est dûment mandaté », souligne la direction. Elle précise par ailleurs que « les déclarations et opinions personnelles n'engagent nullement le parti ».

Le communiqué porte également sur l'utilisation des signes distinctifs du Pdci-Rda. « L'utilisation du logo, du sigle, des couleurs, du papier en-tête ou de tout autre attribut officiel du Pdci-Rda est contrôlée et soumise à une autorisation préalable de la Direction du parti », précise le document.

La direction se montre particulièrement ferme sur les usages susceptibles de créer une confusion entre une opinion individuelle et la position officielle du parti. « Toutes les pratiques visant à donner à une opinion personnelle l'apparence d'une position officielle du parti seront considérées comme frauduleuses et passibles de poursuites », avertit-elle.

La mise en garde s'adresse aussi aux médias et aux acteurs de l'écosystème numérique. La Direction du Pdci-Rda « invite les médias, les militants, les responsables des plateformes numériques et des chaînes de radio et de télévision publiques ou privées à ne considérer comme officielles que les seules communications émanant des autorités habilitées et diffusées par les canaux officiels du Pdci-Rda ».