Cote d'Ivoire: Tourisme et voyages - Journalistes, influenceurs et voyagistes brésiliens en immersion au pays

La Côte d'Ivoire veut renforcer sa présence sur le marché touristique brésilien. Du 4 au 11 septembre 2026, une délégation de journalistes, d'influenceurs, de voyagistes et de représentants institutionnels brésiliens séjournera en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un voyage de familiarisation et de promotion organisé par la TAAG Linhas Aéreas de Angola, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs et son Bureau du Tourisme et des Loisirs au Brésil.

La « Sublime Côte d'Ivoire » poursuit son offensive sur les marchés internationaux. Après plusieurs initiatives de promotion à l'étranger, la destination ivoirienne entend désormais mieux se faire connaître auprès du public brésilien, en s'appuyant notamment sur la nouvelle desserte aérienne São Paulo-Luanda-Abidjan, inaugurée le 4 avril 2026.

Cette connexion constitue l'un des principaux leviers de cette nouvelle stratégie de conquête du marché latino-américain. Elle facilite les déplacements entre le Brésil et l'Afrique de l'Ouest et offre à la Côte d'Ivoire une nouvelle fenêtre sur un pays de plus de 200 millions d'habitants, particulièrement connu pour son intérêt pour le football, la culture, la musique et les voyages.

Cinq jours au coeur de la destination ivoirienne

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Au cours de leur séjour, les professionnels et représentants des médias brésiliens auront droit à cinq jours d'immersion dans l'univers touristique ivoirien. Le programme prévoit des visites techniques d'infrastructures touristiques et hôtelières, des rencontres professionnelles avec les acteurs du secteur, ainsi que des découvertes culturelles, gastronomiques et patrimoniales.

La délégation pourra également apprécier la diversité des paysages ivoiriens, des lagunes au littoral, en passant par les savanes et les espaces forestiers. Une manière de présenter une destination qui ne se résume pas à son potentiel balnéaire, mais qui entend valoriser la richesse de son patrimoine, sa gastronomie et son offre de loisirs.

Selon Jennifer Flora Curcio, directrice du Bureau du Tourisme et des Loisirs de Rio de Janeiro, cette opération est le fruit d'un travail préparatoire mené avec les différentes parties prenantes ivoiriennes. Des échanges ont notamment été engagés avec le Conseil national du tourisme (CNT) et les organisations professionnelles du secteur.

Le circuit débutera le 4 septembre à São Paulo par un vol de la TAAG à destination d'Abidjan via Luanda. Après leur séjour en Côte d'Ivoire, les participants rejoindront Luanda le 10 septembre, où ils passeront une nuit avant de poursuivre leur voyage vers São Paulo le 11 septembre.

Abidjan, une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest

Au-delà de la promotion touristique, cette initiative entend mettre en lumière le positionnement d'Abidjan comme plateforme régionale. La capitale économique ivoirienne dispose d'un réseau hôtelier, d'infrastructures de transport et d'une offre de loisirs susceptibles de répondre aux attentes d'une clientèle internationale, mais également aux besoins des voyageurs d'affaires.

La desserte São Paulo-Luanda-Abidjan apparaît ainsi comme un outil de rapprochement entre deux espaces géographiques longtemps éloignés. Elle ouvre des perspectives aussi bien pour le tourisme que pour les échanges économiques et culturels.

La Côte d'Ivoire entend par ailleurs capitaliser sur sa visibilité acquise lors de grands rendez-vous internationaux. La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2024, organisée sur son territoire, a notamment contribué à renforcer son exposition auprès des publics étrangers. Dans un pays où le football occupe une place centrale, cette visibilité peut constituer un atout pour toucher le marché brésilien.

Un marché latino-américain à conquérir

Avec ce Famtrip et Presstour, l'enjeu est désormais de transformer la curiosité en flux touristiques. Les journalistes et influenceurs invités auront pour mission de relayer leur expérience, tandis que les voyagistes pourront mieux appréhender l'offre ivoirienne et envisager son intégration dans leurs circuits.

Pour la Côte d'Ivoire, l'ouverture vers le Brésil s'inscrit donc dans une démarche plus large de diversification des marchés touristiques. En associant connectivité aérienne, promotion médiatique, rencontres professionnelles et découverte de son patrimoine, le pays cherche à faire de ses atouts touristiques un véritable argument de rayonnement international.

À travers la liaison São Paulo-Luanda-Abidjan, la destination ivoirienne veut ainsi renforcer ses passerelles avec l'Amérique latine et conforter Abidjan dans son rôle de carrefour touristique, économique et culturel en Afrique de l'Ouest.