Cote d'Ivoire: PAFED 2026 - Dr Kassogué Daouda sacré meilleur leader africain du secteur halieutique

Le président du Conseil d'administration de l'Interprofession de la filière pêche de Côte d'Ivoire (Interpêche-CI), Dr Kassogué Daouda, a reçu le grand Prix africain du meilleur leader du secteur halieutique, lors de la 25e édition du Prix africain de l'émergence et du développement (Pafed), tenue le 29 août 2026, à l'Hôtel Président de Yamoussoukro.

Cette distinction récompense les efforts et l'engagement de Dr Kassogué Daouda en faveur du développement et de la modernisation de la filière pêche en Côte d'Ivoire.

La remise des prix s'est déroulée au cours d'un dîner de gala organisé à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire du Réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine (Repciaf). Au total, 34 distinctions ont été attribuées, dont 25 prix sectoriels, trois grands prix décernés à des personnalités et six super prix.

À travers cette initiative, les organisateurs entendent mettre en lumière des parcours exemplaires et promouvoir des modèles de réussite susceptibles d'inspirer la jeunesse africaine.

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Recevant son trophée, Dr Kassogué Daouda a exprimé sa gratitude aux organisateurs et salué cette récompense qu'il considère comme un encouragement à poursuivre son engagement au service du secteur halieutique. « Je dis merci à Dieu qui a permis que je puisse obtenir ce prix. Remporter un prix n'est pas synonyme de la fin des actions. Mais c'est un symbole qui traduit nos réalisations. Ce trophée nous booste, nous encourage à nous surpasser. Le travail ne fait que commencer », a-t-il déclaré.

Le Pca d'Interpêche-CI a souligné que les résultats enregistrés dans la filière sont le fruit d'un travail collectif associant l'ensemble des acteurs intervenant dans la production, la commercialisation et la distribution des produits halieutiques.

Dans cette dynamique, il a dédié cette distinction à ses collaborateurs de la Société des mareyeurs grossistes (Sdmg) ainsi qu'à ceux d'Interpêche-CI, les exhortant à poursuivre leurs efforts et à croire davantage en leur potentiel.

Pour Dr Kassogué Daouda, ce trophée constitue avant tout une reconnaissance des sacrifices et du travail accompli quotidiennement par les professionnels de la pêche en Côte d'Ivoire. Une reconnaissance qui intervient alors qu'il poursuit ses actions visant à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du secteur.

De son côté, le promoteur du Pafed et Pdg du Groupe Safacom international, Adams Sanogo, a indiqué que cette édition marquant les 25 ans du prix a mis en lumière des compétences, des talents et des parcours méritant d'être mieux connus et davantage valorisés.

Selon lui, l'Afrique regorge de leaders et d'expériences inspirantes capables de servir de références à la jeune génération.

Cette 25e édition du Pafed a ainsi célébré des personnalités issues de divers secteurs d'activité, avec pour ambition de renforcer les synergies entre les acteurs économiques, sociaux et professionnels du continent africain.