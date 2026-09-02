Cote d'Ivoire: IST/Vih-SIDA - Les populations d'Akouédo sensibilisées aux comportements à risque

Les populations du village d'Akouédo, dans la commune de Cocody, ont bénéficié, le 29 août 2026, d'une campagne de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles (Ist) et le VIH/Sida. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures environnementales et sociales accompagnant les travaux de construction des trois échangeurs financés par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

Conformément aux dispositions du Plan de gestion environnementale et sociale (Pges) du chantier, élaboré par le groupement Stj Joint-Venture et validé par la mission de contrôle OC Global Ingerosec, cette activité constitue la douzième campagne de sensibilisation organisée autour du projet.

L'objectif de cette opération était de renforcer la sensibilisation des acteurs du chantier ainsi que des populations riveraines aux risques liés aux Ist et au VIH/Sida, avec un accent particulier sur les propriétaires terriens concernés par les emprises des futurs échangeurs.

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Cette édition s'est distinguée par une approche de proximité. Les équipes de sensibilisation ont privilégié le porte-à-porte et ciblé les petits commerces, les tenancières de maquis ainsi que plusieurs espaces de loisirs et de détente identifiés comme des « points chauds » du village. Tout au long de la journée, des échanges directs ont permis d'informer les populations sur les moyens de prévention et l'adoption de comportements responsables.

Pour le responsable des affaires socioculturelles de la chefferie d'Akouédo, également notable du village, cette initiative mérite d'être pérennisée afin de maintenir un niveau élevé de vigilance au sein de la communauté face aux Ist et au VIH/Sida.

La présidente de l'ONG Ipsdh, Koudou Josiane, a pour sa part appelé à une mobilisation collective dans la lutte contre le fléau. « La lutte contre le VIH/Sida est l'affaire de tous. C'est ensemble, dans la solidarité et non dans l'indifférence, que nous remporterons cette bataille », a-t-elle déclaré.

La campagne s'est achevée sur cet appel à l'engagement citoyen, réaffirmant la volonté des organisateurs de faire des projets d'infrastructures des opportunités de promotion du bien-être et de la santé des populations.