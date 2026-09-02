Cote d'Ivoire: Grand retour de la diaspora ivoirienne - Huit jours pour transformer les ambitions en investissement

Du 23 au 30 octobre 2026, Abidjan accueillera la première édition du Grand retour de la diaspora (Grd), une initiative qui entend rapprocher les Ivoiriens de l'extérieur des opportunités économiques et des acteurs du développement en Côte d'Ivoire.

Durant huit jours, rencontres, échanges et opportunités d'investissement permettront de mettre en lumière les possibilités offertes dans les domaines économique, institutionnel et entrepreneurial. Placée sous le parrainage du ministre délégué chargé des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, cette première édition réunira des entrepreneurs, des investisseurs, des cadres et porteurs de projets venus notamment d'Europe, d'Amérique du Nord et des Caraïbes.

Pour Esther Boua, entrepreneure et commissaire générale de l'événement, il est nécessaire de changer le regard porté sur la diaspora. Celle-ci doit être considérée comme un acteur stratégique du développement national, capable d'apporter financements, compétences et expertises.

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Les participants pourront découvrir différents secteurs clés, notamment l'immobilier, l'agro-industrie, la bourse, la technologie et le financement, et rencontrer des décideurs et professionnels afin de favoriser des partenariats et des projets concrets.

Le principal temps fort sera la Journée économique du 24 octobre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Plus de 300 décideurs, représentants de banques, fonds d'investissement et chefs d'entreprise sont attendus pour des panels, ateliers sectoriels et rencontres B2B.

Parmi les personnalités annoncées figurent Stanislas Zézé, Jean-Yves Bragbo, Edith Brou Bleu, Renée Mariame et Laetitia Aphyng-Kouassi.

Le programme comprend également des visites de projets, des échanges avec les acteurs du foncier, des activités culturelles et le Gala de l'Excellence, prévu dans la soirée du 24 octobre. À travers le Grd 2026, les organisateurs souhaitent renforcer les liens entre la diaspora et l'économie ivoirienne, afin de transformer les projets et compétences de l'extérieur en investissement concret et durable.

Les inscriptions et les demandes d'informations sont accessibles sur le site officiel : www.grandretourdiaspora.com