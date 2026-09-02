Ethiopie: La culture du bénévolat contribue à développer les services de santé préventifs - Ministère de la Santé

Addis Ababa — Le ministère de la Santé (MS) a affirmé que la culture du bénévolat, qui ne cesse de se développer en Éthiopie, contribue à étendre les services de santé préventifs à l'échelle nationale.

La ministre d'État à la Santé, Frehiwot Abebe, a déclaré à l'ENA que ces initiatives comprenaient des dépistages médicaux gratuits, des actions de prévention des maladies et des campagnes de nettoyage communautaire visant à protéger les citoyens contre les risques sanitaires saisonniers pendant la saison des pluies.

Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, le volontariat de la saison des pluies est déjà devenu une tradition nationale, a-t-elle souligné, précisant que ce mouvement mobilisait les institutions gouvernementales pour mener à bien des projets communautaires centrés sur les personnes et adaptés à leurs missions spécifiques.

« Mener des actions bénévoles et centrées sur les personnes à chaque saison des pluies est devenu une habitude nationale », a-t-elle déclaré, qualifiant ces efforts à la fois de préventifs et de patriotiques.

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Cette initiative a donné lieu à des campagnes massives de dépistage et de traitement gratuits pendant quatre saisons des pluies consécutives au sein du ministère de la Santé, a-t-elle ajouté.

Rien que l'année dernière, le ministère a pris en charge près de 15 millions de citoyens souffrant de pathologies telles que l'hypertension artérielle et le diabète, aidant ainsi les personnes à gérer leur santé avant l'apparition de complications graves.

« Lorsque les citoyens ignorent leur état de santé et ne consultent qu'après être tombés malades, les coûts médicaux sont considérables », a déclaré Frehiwot, soulignant que des conseils précoces et des orientations rapides allègent la charge financière et logistique tant pour les patients que pour le système de santé.

Cette année, le ministère prévoit d'étendre les traitements gratuits à 20 millions de personnes tout en renforçant le suivi médical de celles qui ont besoin d'un traitement complémentaire.

L'engagement des bénévoles va au-delà des services cliniques pour s'étendre à des interventions au niveau communautaire. Les bénévoles nettoient les logements des personnes âgées, débouchent les systèmes d'évacuation des eaux, comblent les flaques d'eau stagnante et désinfectent les établissements de santé.

« À chaque saison des pluies, il est essentiel non seulement de construire et d'embellir, mais aussi d'entretenir les espaces publics où les gens mangent, travaillent et reçoivent des soins », a souligné le ministre d'État, appelant les professionnels de santé et les membres de la communauté à partager la responsabilité de l'entretien des équipements publics.

Le ministère s'appuie sur la prévision des maladies, l'intervention précoce et la mobilisation communautaire pour gérer les risques saisonniers.

Face à la hausse des taux de paludisme, le gouvernement a distribué cette année plus de 13 millions de moustiquaires imprégnées d'insecticide, tout en maintenant des stocks de kits de diagnostic et de médicaments.

Selon elle, les autorités suivent également les tendances chaque semaine jusqu'au niveau du kebele (quartier) grâce à un système numérique de surveillance des maladies, ce qui permet des interventions rapides et ciblées.

« Si les données indiquent une augmentation des cas dans une zone spécifique due à la présence d'eau stagnante, nous intervenons immédiatement », a souligné la ministre d'État.

Elle a décrit ce cycle de rétroaction fondé sur les données, combinant assainissement de l'environnement, distribution de moustiquaires et traitement rapide, comme une stratégie proactive pour contrer les menaces sanitaires liées au climat.