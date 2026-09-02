Addis Ababa — L'Éthiopie célébrera le Pagume, ce 13e mois unique au pays, à travers des manifestations organisées dans tout le pays et mettant en avant le renouveau national, la résilience, l'unité, la diversité et les progrès réalisés en matière de développement, a indiqué le Service de communication du gouvernement (GCS).

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le ministre d'État chargé du GCS, Kebede Desisa, a déclaré que les cinq jours du Pagume de l'année 2018 du calendrier éthiopien (E.C.) seraient placés sous le thème général « Le renouveau de l'Éthiopie », chaque jour étant consacré à un sous-thème distinct et à une série d'activités ouvertes au public.

Selon le ministre d'État, le premier jour de Pagume sera célébré comme le « jour intercalaire », mettant en avant les progrès réalisés par l'Éthiopie pour surmonter la faiblesse de la croissance économique et mettant en valeur ses principales réalisations et avancées.

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Le deuxième jour de Pagume, désigné « Journée de la renaissance », sera marqué par des activités illustrant les progrès du pays vers un développement global et soulignant les efforts déployés pour s'attaquer aux obstacles de longue date au développement.

Le « Pagume Three », célébré comme la « Journée de la résilience », commémorera la persévérance historique de longue date de l'Éthiopie et rendra hommage aux héros du passé tout en saluant l'émergence de nouveaux héros. Une cérémonie nationale de lever du drapeau aura lieu à 6 h 00.

Le « Pagume Four », désigné « Journée de la diversité », proposera des activités visant à renforcer l'unité, la coopération et la concertation. Cette journée comprendra des services de santé gratuits pour 150 000 personnes, des activités sportives, des programmes de soutien aux étudiants, des repas communautaires et des campagnes de don du sang.

Le Pagume Cinq, célébré comme la « Journée de demain », sera consacré à la transformation numérique de l'Éthiopie, à ses infrastructures numériques et aux avancées en matière d'intelligence artificielle.

Selon le GCS, ces célébrations ont pour but de mettre en avant les réalisations de l'Éthiopie et ses efforts continus pour bâtir une nation résiliente, unie et tournée vers le développement.