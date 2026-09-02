Ethiopie: Le ministre des Finances, M. Ahmed, s'entretient avec le directeur général de la SFI au sujet du développement des investissements privés au pays

Addis Ababa — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (SFI), afin d'approfondir la collaboration et de stimuler les investissements du secteur privé en Éthiopie.

Au cours de cette rencontre, le ministre a présenté la mise en oeuvre par le gouvernement éthiopien de réformes macroéconomiques audacieuses et leur contribution à l'amélioration du climat d'investissement et à la création de nouvelles opportunités pour le secteur privé. Le ministre a souligné que le soutien continu de la SFI jouait un rôle de catalyseur pour les capitaux privés. La SFI dispose d'un portefeuille de 500 millions de dollars US réparti dans des secteurs diversifiés, notamment l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, les services financiers, la santé, le tourisme et les télécommunications.

Le directeur général a salué les réformes audacieuses entreprises par le gouvernement et a réaffirmé l'engagement ferme de l'IFC à soutenir les priorités de développement du pays.

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Les deux parties ont discuté des domaines prioritaires pour une collaboration renforcée, notamment la poursuite du soutien par le biais de partenariats public-privé (PPP) et d'investissements dans des projets dans les secteurs des transports, de l'énergie et du logement. M. Diop a également réaffirmé l'engagement de l'IFC à continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour faire avancer d'autres priorités, telles que le projet transformateur de l'aéroport international de Bishoftu, ainsi que le soutien programmatique aux producteurs indépendants d'électricité (IPP) et la mobilisation de capitaux privés à grande échelle.