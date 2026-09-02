Ethiopie: « L'Afrique a besoin de systèmes d'alerte précoce gérés au niveau national et tenant compte des risques », déclare le ministère

Addis Ababa — Les pays africains ont besoin de systèmes d'alerte précoce gérés au niveau national, dotés d'un financement adéquat et intégrés à une planification du développement tenant compte des risques, afin de protéger les progrès économiques et sociaux face aux risques climatiques croissants, a déclaré le ministère de la Planification et du Développement.

S'exprimant lors du Forum africain sur l'alerte précoce à Addis-Abeba, Hanna Abebe, chef de cabinet et conseillère spéciale au ministère, a déclaré que des systèmes d'alerte précoce efficaces devaient être considérés comme des investissements essentiels pour la sécurité humaine, la résilience et le développement durable.

Les risques et catastrophes liés au climat deviennent de plus en plus fréquents, intenses et complexes à travers l'Afrique, menaçant les communautés, les infrastructures, les moyens de subsistance et les acquis en matière de développement, a déclaré Hanna.

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Elle a cité les sécheresses, les inondations et les températures extrêmes parmi les risques qui touchent de plus en plus les communautés, leurs conséquences étant particulièrement graves pour les femmes, les enfants et les personnes vivant dans des contextes fragiles et touchés par des conflits.

Mme Hanna a déclaré que le renforcement des systèmes d'alerte précoce nécessite de combler les lacunes persistantes en matière d'infrastructures de prévision, de coordination institutionnelle, de communication « dernier kilomètre » et de financement durable.

Elle a en outre souligné que les systèmes d'alerte précoce doivent être pris en charge au niveau national, financés de manière adéquate et intégrés dans la planification du développement.

Elle a appelé à renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur de l'alerte précoce, depuis la connaissance des risques et la prévision jusqu'à la communication, la préparation et les mesures anticipatives, afin de garantir que les alertes parviennent aux communautés les plus exposées aux aléas.

« Aucun pays ni aucune institution ne peut y parvenir seul », a déclaré Mme Hanna, appelant à une coopération renforcée entre les gouvernements, les institutions régionales, les partenaires humanitaires et de développement, les institutions scientifiques, la société civile et le secteur privé.

Elle a ajouté que les opérateurs de télécommunications, les entreprises du secteur des satellites et des données géospatiales, les institutions financières, les assureurs, ainsi que les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et les données, peuvent jouer un rôle important dans l'élargissement de l'accès aux informations d'alerte précoce, l'amélioration des prévisions et le renforcement des mesures d'anticipation.

Mme Hanna a en outre souligné la nécessité d'aller au-delà des projets à court terme et de mettre en place des mécanismes de financement durables, capables de soutenir les systèmes d'alerte précoce sur le long terme.

L'Afrique a réalisé des progrès dans l'extension de la couverture des systèmes d'alerte précoce multirisques.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le nombre de pays africains disposant de tels systèmes est passé de 10 en 2015 à 26 en 2023.

Toutefois, Agnes Kijazi, directrice du Bureau régional de l'OMM pour l'Afrique, a déclaré que d'importantes lacunes subsistaient en matière de réseaux d'observation, de prévisions, d'infrastructures, de connectivité, de coordination institutionnelle, de communication du «dernier kilomètre» et de financement durable.

Elle a déclaré que l'objectif fixé pour 2027 dans le cadre de l'initiative « Early Warnings for All », menée sous l'égide des Nations unies, devait être considéré comme une étape importante plutôt que comme un aboutissement.

Mme Kijazi a souligné que l'efficacité des systèmes d'alerte précoce devait être évaluée en fonction de leur caractère opérationnel, de leur crédibilité, de leur appropriation au niveau national, de leur bonne gouvernance, de leur capacité à atteindre les communautés jusqu'au dernier kilomètre et de leur viabilité financière.

Elle a également insisté sur l'importance de renforcer les services météorologiques et hydrologiques nationaux grâce à l'amélioration de l'observation et de l'échange de données, des services de prévision et d'alerte, des prévisions axées sur les impacts et des capacités institutionnelles.

Les investissements dans les services climatiques, les capacités hydrométéorologiques, l'adaptation dans le domaine de l'eau et la résilience devraient renforcer les systèmes nationaux et la coopération régionale plutôt que de rester des projets isolés, a-t-elle ajouté.

La Commission de l'Union africaine (CUA) a également appelé à une approche continentale coordonnée pour renforcer l'alerte précoce et l'action précoce.

Harsen Nyambe, directeur de la CUA chargé de l'environnement durable et de l'économie bleue, a pour sa part déclaré que les catastrophes à travers l'Afrique sont devenues de plus en plus fréquentes et complexes, différentes régions étant confrontées à des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre et d'autres aléas.

Il a également déclaré que l'alerte précoce ne devait pas être considérée comme une fin en soi, soulignant la nécessité de renforcer l'ensemble de la chaîne, depuis la connaissance des risques et les prévisions jusqu'à la diffusion de l'information, la préparation et l'intervention en temps opportun.

M. Nyambe a indiqué que le Système d'alerte précoce et d'action rapide multirisques de l'Union africaine (AMHEWAS) constituait le mécanisme continental de diffusion des alertes précoces, tout en venant compléter l'initiative mondiale « Early Warnings for All ».

Il a appelé les participants au forum à élaborer une feuille de route visant à faire progresser l'initiative « Early Warnings for All » au-delà de 2027, tout en renforçant les efforts visant à protéger les populations et à préserver les acquis du développement en Afrique.

Ce forum de trois jours, qui se tient à Addis-Abeba, rassemble des acteurs africains et internationaux afin de faire progresser l'alerte précoce et l'action précoce à travers le continent.