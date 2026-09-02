Afrique: La CEA salue les progrès de l'Éthiopie en matière de soins de santé primaires

Addis Ababa — L'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs dans le développement des services de soins de santé primaires, le gouvernement jouant un rôle de premier plan dans la fourniture des services de santé essentiels, a déclaré Aboubakri Diaw, chef de cabinet de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Il a souligné la valeur économique plus large des investissements dans la santé, affirmant que des systèmes de santé plus solides peuvent contribuer non seulement au bien-être de la population, mais aussi à la croissance économique, aux recettes publiques et au développement national.

M. Diaw a indiqué que la CEA collaborerait avec le gouvernement éthiopien pour renforcer le lien entre la santé et le développement économique, tout en soulignant que la pérennisation des progrès réalisés nécessiterait des efforts coordonnés de la part du ministère des Finances, des partenaires de développement et du secteur privé.

Il a également souligné l'importance de lier la santé à la durabilité environnementale, citant l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie comme un exemple notable.

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« La santé et l'environnement sont vraiment deux éléments que nous ne pouvons pas dissocier », a déclaré M. Diaw, saluant les efforts de l'Éthiopie pour planter des arbres et améliorer l'environnement urbain.

Il a encouragé les autres pays africains à s'inspirer de l'expérience de l'Éthiopie, tout en adaptant ses approches à leur propre contexte national plutôt que de se contenter de reproduire le modèle.

Selon M. Diaw, la création de villes plus saines et plus agréables à vivre -- où les gens peuvent se déplacer à pied en toute sécurité et respirer un air pur -- peut générer des avantages allant bien au-delà de la santé publique.

De tels investissements, a-t-il ajouté, peuvent améliorer le bien-être physique et mental des populations, renforcer la productivité économique et accroître l'attractivité des villes africaines auprès des touristes et des visiteurs internationaux.

M. Diaw a en outre souligné l'importance de présenter au monde entier les exemples positifs de développement en Afrique, notant que le continent ne devait pas être défini uniquement par ses défis.

« Ce projet est l'une des choses dont nous pouvons vraiment être fiers », a-t-il déclaré, mettant en avant l'expérience de l'Éthiopie comme un modèle capable d'illustrer la transformation positive en cours en Afrique.