Sénégal: Beach soccer - Le pays septième au classement mondial

L' équipe nationale de beach soccer du Sénégal est classée septième mondiale et première en Afrique au classement mondial mis à jour mercredi par Beach soccer worldwide (BSWW).

Le BSWW est un classement mondial des équipes nationales de beach soccer mis en place par la Beach Soccer Worldwide et la FIFA après chaque édition de la Coupe du monde de beach soccer.

Avec 1 365,5 points, le Sénégal est devancé par le Brésil, le Portugal, la Russie, l'Italie, la Biélorussie, l'Espagne et l'Iran.

Dans le classement concernant le continent africain, les champions d'Afrique en titre mènent la balle devant le Maroc, la Mauritanie et l'Égypte.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde en 2025, les Lions de Beach soccer préparent activement la Coupe d'Afrique des nations prévue en novembre prochain au Sénégal.

Le Sénégal détient le record du plus grand nombre de victoires dans cette compétition, avec 8 titres dont 5 d'affilée.

Il avait déjà accueilli la CAN de beach soccer en 2021.

L'édition 2026 va réunir, une nouvelle fois, huit des principales nations de beach soccer du continent africain.

L'un des principaux enjeux pour les équipes participantes sera de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde en 2027.