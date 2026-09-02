Sénégal: NBA - Tacko Fall invité au 'training camp' des Sixers

Le basketteur sénégalais Tacko Fall, invité par les Philadelphia Sixers à participer à leur "training camp" en prélude à la saison 2026-2027, a l'opportunité de retrouver la NBA, l'élite du basket nord-américain, rapportent plusieurs sites spécialisés.

Le pivot sénégalais de 2,29 m, qui n'a plus joué en NBA depuis son passage aux Cleveland Cavaliers en 2022, aura ainsi l'occasion de convaincre le staff de Philadelphie et de décrocher éventuellement une place dans cet effectif pour la prochaine saison.

Cette invitation intervient après plusieurs expériences à l'étranger, notamment en Chine et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une apparition remarquée lors du "Celebrity Game" du All-Star Weekend 2026 à Los Angeles, où il avait inscrit 20 points, pris 21 rebonds et réussi cinq contres.

Tacko Fall devra toutefois beaucoup se battre pour intégrer l'effectif des Sixers, qui disposent déjà de Joel Embiid, Adem Bona et Ariel Hukporti au poste de pivot. Une place en "Two-Way Contract" reste notamment disponible au sein de la franchise.

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Le "Two-Way Contract" un type de contrat NBA qui permet au joueur d'alterner entre une équipe NBA et son équipe affiliée en G-League, ligue américaine mineure de basket-ball.

Le Sénégalais retrouvera également à Philadelphie Jaylen Brown, avec qui il avait évolué aux Boston Celtics entre 2019 et 2021.

L'invitation adressée à Tacko Fall intervient dans le cadre d'un contrat de type "Exhibit-10", qui permet à un joueur de participer au camp d'entraînement sans lui garantir une place dans l'effectif pour la saison régulière.

Les Sixers ont également accordé des contrats similaires à Jameer Nelson Jr., fils de l'actuel vice-président exécutif des opérations basket de la franchise, et à Saint Thomas.

Non drafté en 2019, le Sénégalais avait débuté sa carrière professionnelle avec les Boston Celtics et leur équipe de G-League, les Maine Red Claws, où il s'était rapidement attiré la sympathie du public américain.

Après un passage chez les Cleveland Cavaliers en 2021-2022, Fall a évolué en Chine avec les Xinjiang Flying Tigers et les Nanjing Monkey Kings, avant de rejoindre les New Zealand Breakers en 2024-2025.

La saison suivante, il est retourné en Chine sous les couleurs des Ningbo Rockets, affichant une moyenne de 11,2 points, 6 rebonds et 2,2 contres par match.

En juillet 2026, le pivot a également connu sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA, inscrivant ses premiers points sous le maillot des Lions.

Son essai chez les Philadelphia 76ers constitue ainsi une nouvelle opportunité de retrouver la NBA, qu'il avait quittée après son expérience avec Cleveland.