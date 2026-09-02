Sénégal: Préliminaire Ligue des champions féminine - Les Aigles de la Médina défient 'Bolonta', jeudi

Dakar — Les Aigles de la Médina défient, jeudi, les Guinéennes de Bolonta en demi-finale du tournoi préliminaire de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), zone UFOA-A.

Après leur revers d'entrée face à l'Union sportive des Forces armées et de sécurité (USFAS) du Mali (0-1), les championnes du Sénégal ont obtenu leur qualification en demi-finale en battant (1-0) "Determine Girls" du Liberia.

Jeudi, dans la capitale gambienne, les Aigles de la Médina jouent gros face aux Guinéennes de Bolonta, premières de la poule B avec deux victoires en autant de sorties.

Les filles de la Médina visent une place en finale pour espérer remporter le trophée, synonyme de deuxième qualification en Ligue des Champions féminine de la CAF.

Dans l'autre demi-finale, les championnes en titre de l'USFAS vont tenter de se hisser en finale en venant à bout des Gambiennes de Berewuleng FC.

Le vainqueur de la zone UFOA-A, à l'issue de la finale prévue dimanche, va obtenir son ticket pour la Ligue des champions féminine 2026.