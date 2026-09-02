Afrique: L'Algérien Farès Touairi en bronze à l'arraché

L'haltérophile algérien Farès Touairi, moins d'une heure après avoir glané une médaille d'or à l'épaulé-jeté des 95 kg, s'est offert une autre médaille dans cette édition 2026 des Jeux méditerranéens 2026 actuellement en cours à Tarente (Italie), mais en bronze cette fois, après sa troisième place dans le concours de l'arraché, avec une barre à 195 kg.

Le concours a été remporté par l'Egyptien Karim Ibrahim Aly Abo Kahla, ayant soulevé une barre à 204 kg. Une performance qui lui permis de devancer le Kosovar Kianoush Rostami, qui s'était arrêté à 203 kg.

Un peu plus tôt, Touairi avait bousculé cette hiérarchie, en dominant l'épreuve de l'épaulé-jeté, en s'imposant avec une tentative inégalée de 169 kg.

Dans ce concours, le Kosovar Kianoush Rostami s'était contenté de la deuxième place (166 kg), devant l'Egyptien Karim Ibrahim Aly Abo Kahla (164 kg).

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Farès Touairi porte le total provisoire de l'Algérie à 32 médailles : 8 en or, 7 argent et 17 bronze, ce qui la place provisoirement à la 9e place au classement général, à une journée de la clôture de cette édition 2026 de ces Jeux méditerranéens.

L'après-midi de ce mercredi 2 septembre verra l'entrée en lice d'Aimen Touairi, le frère ainé de Farès, qui sera engagé dans la catégorie des 110 kg, avec la possibilité d'offrir d'autres médailles à l'Algérie.

Il débutera par l'épaulé-jeté à 15h00 (heure algérienne), avant d'enchainer avec l'épreuve de l'arraché à 16h00, suivant le programme de compétition, dévoilé par les organisateurs.