Algérie: Skikda - Une caravane médicale s'ébranle vers les zones touchées par les incendies

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Une caravane médicale de solidarité s'est ébranlée, mercredi depuis le siège de la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Skikda, vers les zones récemment touchées par les incendies de forêt survenus dans cette région.

Le DSP, Larbi Zerrouki, a précisé, en marge du lancement de cette caravane, que cette dernière sillonnera plusieurs zones touchées par les incendies dans les communes d'Oum Toub, de Filfila et de Bekkouche-Lakhdar, pour offrir des consultations médicales, prodiguer des soins, remettre des médicaments gratuits et soutenir psychologiquement les sinistrés et ce, dans le cadre des efforts déployés pour rapprocher les services de santé des habitants.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de cette action solidaire initiée par le secteur de la santé, a-t-il ajouté, soulignant que la caravane est composée de 47 praticiens entre médecins spécialistes et généralistes, 77 agents paramédicaux, 45 psychologues et plusieurs pharmaciens chargés de distribuer gratuitement des médicaments aux sinistrés.

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Le même responsable a indiqué que dans la wilaya de Skikda, le secteur de la santé a pris en charge, suivi médicalement et soigné, dans les différentes structures hospitalières, tous les blessés à la suite des récents incendies qui ont touché plusieurs communes de la wilaya.

M. Zerrouki a conclu en affirmant que les personnes prises en charge ont pu quitter les hôpitaux, à l'exception d'un cas toujours hospitalisé dans un état "stable" à l'Etablissement public hospitalierAbderrezak-Bouhara de Skikda.

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