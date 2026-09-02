Algérie: Lancement de nouvelles fouilles sur le site archéologique 'Port de Quiza'

2 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

MOSTAGANEM — Une nouvelle campagne de fouilles a débuté dans la wilaya de Mostaganem, au niveau du site archéologique phénico-romain "Port de Quiza", a indiqué la direction de la Culture et des Arts.

Le chef du service du patrimoine culturel, Laïd Bouazza, a souligné dans une déclaration à l'APS que cette campagne, prévue du 31 août au 8 septembre, est encadrée par une équipe spécialisée en archéologie de l'Institut d'archéologie de l'Université d'Alger 2.

La mission scientifique, composée de chercheurs et d'étudiants universitaires de différents niveaux, travaille sous la supervision du professeur Boussaâdia Brahim à la réalisation d'un relevé archéologique exhaustif du site, en prévision du lancement de fouilles régulières et permanentes, a ajouté le responsable.

Le site de "Quiza" est considéré comme l'un des plus anciens ports fluviaux connus dans la région. Les recherches historiques indiquent que son apparition remonte à la période phénicienne.

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Ce port, créé par les Phéniciens à des fins de navigation commerciale et de déplacement entre les différentes régions, avant d'être occupé par les Romains, faisait partie du royaume numide occidental, selon les mêmes sources.

Les vestiges archéologiques présents sur le site témoignent, encore aujourd'hui, des différentes formes d'activité humaine qu'a connues la région, notamment à travers des installations thermales et oléicoles, des espaces souterrains, ainsi qu'un grand nombre de citernes aménagées sous terre pour recueillir les eaux de pluie, outre de nombreuses pièces archéologiques.

La direction de la Culture et des Arts avait procédé, l'année dernière, à la mise à jour de l'inscription du site, situé sur les rives de l'oued Cheliff, à environ 8 km de son embouchure dans la mer Méditerranée, sur la liste de l'inventaire supplémentaire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son inscription sur la liste du patrimoine national, a ajouté M. Bouazza.

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