Afrique: Lancement du troisième module de la licence CAF A à Tlemcen

ALGER — La Direction technique nationale (DTN), à travers son département de la formation, a lancé lundi au Centre technique régional de Tlemcen, le troisième module de la formation CAF A, destiné aux candidats des groupes 1 et 3 au titre de la saison 2026-2027, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

La cérémonie d'ouverture de cette session a été présidée par le Directeur technique national, Ali Moucer, en présence du responsable du département de la formation, Karim Kaced.

Cette session est encadrée par des formateurs fédéraux ainsi que des instructeurs agréés par la Confédération africaine de football (CAF), avec un encadrement spécifique pour chacun des deux groupes, précise l'instance fédérale.

Le programme de ce troisième module comprend des volets théorique et pratique, axés notamment sur le projet de jeu, l'amélioration du jeu de l'équipe, le climat d'entraînement, la préparation athlétique ainsi que les constantes et variables pédagogiques.

Les travaux de cette session se poursuivront jusqu'au 4 septembre prochain.