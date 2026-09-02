Tunisie: Kébili-Hôpital d'El Faouar - Réussite d'une intervention médicale à distance sur une victime d'infarctus

L'équipe médicale du service des urgences de l'hôpital local d'El Faouar, dans le gouvernorat de Kasserine, a réalisé avec succès, mardi, une prise en charge par Métalyse d'un patient victime d'un infarctus du myocarde, une première dans cet établissement, a indiqué à l'Agence TAP le directeur régional de la Santé, Jaouher Mokni.

Cet acte médical a été réalisé à distance (une téléconsultation) en coordination avec le service de cardiologie universitaire à l'hôpital régional de Kébili, a-t-il expliqué.

Dans nos archives La "Dakhla du Bac Sport" fait 11 blessés parmi les élèves à ChebbaLa nouvelle unité mobile d'urgence et de réanimation à l'hôpital local de Douz a assuré le transfert du patient à l'hôpital régional de Kébili pour recevoir les soins nécessaires, d'après la même source.