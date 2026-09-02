Tunisie: Dr Mohamed Rabhi, président de l'INSSPA - « L'eau du robinet est saine et sans danger ! »

Le président de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), le docteur Mohamed Rabhi, balaie les rumeurs sur la qualité de l'eau du robinet distribuée par le réseau public par la SONEDE. Intervenant ce mercredi 2 septembre 2026 au micro de Jawhara FM, il confirme la potabilité de l'eau ainsi que la régularité des contrôles bactériologiques et impute les cas isolés de turbidité à des chantiers de maintenance technique sur les infrastructures.

Pour prémunir l'opinion publique contre les vagues d'inquiétude, le président de l'INSSPA a, en effet, apporté un démenti formel aux allégations mettant en cause la qualité de l'eau courante. Il a d'emblée rassuré les ménages en validant la conformité des protocoles de traitement appliqués sur l'ensemble du territoire national. « L'eau du robinet est saine et ne constitue aucun danger pour la santé du consommateur », a-t-il affirmé pour couper court aux informations alarmistes qui circulent sur les réseaux sociaux.

Pour appuyer ce diagnostic, le responsable met en avant la rigueur des mécanismes de surveillance biologique déployés en amont et en aval des stations de pompage. « Les ingénieurs de la santé publique exécutent des prélèvements quotidiens et des analyses physico-chimiques systématiques pour vérifier la charge en chlore et l'absence de agents pathogènes dans les conduites structurelles.

L'eau distribuée par le réseau public est donc soumise à un contrôle sanitaire rigoureux et continu à toutes les étapes de sa production », a-t-il confirmé pour démontrer l'infaillibilité de la veille. « Cette surveillance multipartite, a-t-il indiqué, associe les laboratoires centraux et les inspections régionales de la santé pour garantir le respect strict des normes de potabilité ».

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Dans nos archives Flammes et dégâts à Menzel Bourguiba : un employé blessé dans un incendie à la station-servicePour ce qui est des altérations visuelles de la ressource constatées localement par les abonnés de la SONEDE, l'expert a précisé que ce sont des épisodes sporadiques. « L'eau colorée ou trouble ne traduit en rien une contamination chimique ou bactérienne des nappes de captage », assure-t-il.

Et d'expliquer que ces phénomènes passagers proviennent exclusivement des chutes de pression lors du redémarrage des vannes à la suite de chantiers de maintenance lourde sur les canalisations ou de purges des réservoirs de quartier.

Dr Rabhi a, par ailleurs conclu son intervention en exhortant les citoyens à ne pas céder à la psychose qui alimente le commerce spéculatif des eaux embouteillées tout en réaffirmant la viabilité de l'infrastructure sanitaire nationale, la potabilité de l'eau du robinet et le maintient d'une alerte permanente par les équipes compétentes et accréditées pour veiller à la salubrité publique.