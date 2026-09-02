Tunisie: Khadija Jallouli invente une voiture électrique adaptée aux personnes à mobilité réduite

La jeune Tunisienne en situation de handicap, Khadija Jallouli, a réussi à inventer une voiture électrique destinée aux personnes à besoins spécifiques.

S'exprimant ce mercredi à la radio, la fondatrice et directrice générale de la startup « HAWKAR », a expliqué que l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'inventer ce véhicule est née des difficultés qu'elle a elle-même rencontrées au quotidien, en raison du manque d'infrastructures adaptées et d'un réseau de transports publics accessible aux personnes handicapées.

Elle a souligné que cette voiture répond parfaitement aux contraintes des personnes à mobilité réduite, précisant que sa vitesse maximale atteint 45 km/h.

La version finale du véhicule sera officiellement dévoilée le 5 septembre au Technopole d'El Ghazala, où les étudiants et les entreprises auront l'opportunité de l'essayer.