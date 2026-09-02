Tunisie: Coupures d'électricité - Plusieurs régions du pays concernées ce mercredi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) annonce la possibilité de coupures périodiques d'électricité ce mercredi 2 septembre 2026, entre 12h et 17h, et ce, à intervalles intermittents selon l'état du réseau et les impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

Cette mesure exceptionnelle vise à préserver la sécurité et la continuité du système électrique national.

Les régions concernées

Grand Tunis

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Ezzahra, Borj Cédria, Le Kram, Hammam-Lif, Jardins d'El Menzah, Les Berges du Lac, La Manouba, La Goulette, El Mourouj, Ben Arous, Mornag, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra, Sidi Fradj, Nouvelle Médina, Borj Touil, Sanhaja et Jedeida.

Cap Bon

Kélibia, Nabeul, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Tazarka, Korba, Dar Chaâbane, Maâmoura, Béni Khalled, Béni Khiar, Hammam Ghezaz, Takelsa et Somâa.

Zaghouan

Jebel Oust, Zriba, Bir Mcherga, Nadhour, Zaghouan Nord, El Fahs et Bouachir.

Bizerte

Jarzouna, Ghazala, Menzel Bourguiba, Tinja, Menzel Abderrahmane, Zouaouine, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Sejnane, El Khetmine, Mateur, Menzel Jemil et Metline.

Nord-Ouest

Ghardimaou, Nefza, Gaâfour, Chemtou, Oued Meliz, Nebeur, Thibar, Ouchtata, Er-Rouhia, Bou Salem, Qalâat Khasba, Sidi Ismaïl et Makthar.

Centre

La liste comprend notamment Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bouhajla, Nasrallah, Menzel El Mahiri, Sbikha, Cherban, Souassi, El Bakalta, Rejiche, El Jem, Enfidha, Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Erriadh, Jemmal, Bennane, Sahline, Msaken, Hergla, Bouficha, Karkar, El Ala, Hammam Sousse, Akouda, Kalaa Sghira, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Khézama, Sahloul 3, Ouled Chamekh, Chetouine et Bouhjar.

Sfax

Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Bir Ali, Mahres, Agareb, El Amra, Tina, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana et Hencha.

Dans nos archives Météo : Un samedi entre brouillard, vents forts et quelques pluiesSud tunisien

Plusieurs zones de Gabès, Djerba, Kébili, Tataouine, Zarzis-Ben Guerdane et Médenine sont également concernées, notamment Houmt Souk, Midoun, Ajim, Kébili, Douz, Tataouine, Ghomrassen, Remada, Dhehiba, Zarzis, Ben Guerdane et Ben Guerdane, ainsi que plusieurs quartiers et localités de ces gouvernorats.

Sud-Ouest

Des zones de Gafsa, Kasserine, Tozeur et leurs environs figurent également dans la liste, notamment Degueche, Nefta, Majel Bel Abbès, Nasrallah, Fouchana, Ouled Hafouz, Hazoua et plusieurs autres localités.

La liste peut évoluer

La STEG précise que la liste des zones concernées n'est pas définitive. D'autres secteurs pourraient être touchés en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des besoins d'équilibrage entre production et consommation.

Le courant pourrait par ailleurs être rétabli sans préavis. La STEG recommande donc aux citoyens de prendre les précautions nécessaires.

La STEG présente ses excuses pour cette mesure exceptionnelle et compte sur la compréhension et la coopération de ses clients.