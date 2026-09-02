Afrique: Coopération tuniso-algérienne - Une délégation de l'ENA d'Algérie en visite d'études au pays

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Tunisie et l'Algérie, une délégation d'élèves de l'École Nationale d'Administration (ENA) d'Algérie effectue une visite scientifique et pédagogique en Tunisie du 31 août au 4 septembre. Ce déplacement s'inscrit dans la mise en oeuvre de la convention de partenariat conclue entre les écoles nationales d'administration des deux pays.

Le programme de cette mission s'articule autour de multiples activités académiques et institutionnelles, comprenant des conférences, des ateliers de travail et des visites guidées au sein de plusieurs institutions et structures publiques tunisiennes. Des immersions culturelles sont également prévues afin de faire découvrir le patrimoine et la richesse historique du pays.

La délégation algérienne a été accueillie ce lundi par la directrice de l'ENA de Tunis, Khaoula Laabidi, en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que de hauts cadres et d'élèves du cycle supérieur de l'établissement.

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Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué la dynamique positive et le développement continu de la coopération entre les deux écoles ces dernières années. Cette synergie se traduit notamment par des échanges de visites, des participations conjointes à des événements académiques et l'organisation de stages pratiques.

Dans nos archives Vente et achat de voitures importées ré-immatriculées: attention à l'arnaque!À cette occasion, une présentation détaillée a été faite sur les missions, la structure et les programmes de formation de l'ENA de Tunis, suivie d'une visite guidée des espaces de l'école pour faire découvrir aux hôtes algériens les services et équipements mis à disposition des auditeurs.

La délégation algérienne est conduite par Yasmine Zebiche, cheffe du service d'évaluation et de suivi des stages et chargée de la gestion de la direction des stages, accompagnée de Fella Farahi, chargée de la digitalisation au sein de la direction des études.