Tunisie: Secteur de l'assurance - La FTUSA digitalise à 100 % l'inscription des experts et commissaires d'avaries

La Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurance (FTUSA) passe à la dématérialisation totale. Depuis le 1er septembre 2026, la réception des demandes d'inscription au registre des experts d'assurance et des commissaires d'avaries s'effectue exclusivement par voie électronique.

La FTUSA précise dans un communiqué qu'aucun dossier papier ne sera désormais accepté, quelle que soit la voie administrative empruntée. La procédure se limite désormais strictement au formulaire en ligne disponible sur le site Web officiel de la fédération.

L'organisation invite l'ensemble des candidats à se conformer à ces nouvelles exigences numériques, tout en se disant disponible pour fournir toute assistance nécessaire au bon déroulement des démarches.

Cette réforme touche un corps professionnel important : la FTUSA compte actuellement près de 1 500 experts et commissaires d'avaries inscrits, opérant dans des spécialités variées telles que l'automobile ou l'incendie.