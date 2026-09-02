Afrique: Entretien entre le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et son homologue serbe

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Mohamed Ben Ayed, a tenu une rencontre bilatérale avec Damjan Jovic, Secrétaire d'État aux Affaires bilatérales au ministère des Affaires Étrangères serbe et ce, en marge de sa participation à la réunion de haut niveau célébrant le 65e anniversaire de la tenue de la première conférence du Mouvement des Non-Alignés, organisée à Belgrade les 31 août et 1er septembre.

À cette occasion, il s'est félicité des relations d'amitié entre la Tunisie et la Serbie, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Pour sa part, le Secrétaire d'État serbe a souligné l'importance de la participation tunisienne à cette réunion de haut niveau pour les relations bilatérales tuniso-serbes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer l'échange de visites et d'approfondir le dialogue politique afin de faire face aux défis mondiaux actuels, insistant sur l'importance de promouvoir la coopération et les échanges économiques, tout en mettant en avant les potentialités de coopération disponibles, notamment dans le secteur économique et dans les domaines de l'agriculture, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et autres.

Dans nos archives L'entrée Sud de Tunis : Ouverture imminente du pont El Mourouj-La GouletteDans ce même contexte, le Secrétaire d'État a insisté sur le souci de la Tunisie d'assurer une participation distinguée à l'Exposition Internationale « EXPO 2027 Belgrade », qui se tiendra du 15 mai au 15 août 2027, ainsi que sa participation en tant qu'invitée d'honneur à la Foire internationale du livre de Belgrade, prévue du 23 au 31 octobre 2026.

Les deux parties ont, par ailleurs, affirmé leur attachement au multilatéralisme, notamment aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à l'engagement commun envers les principes sur lesquels le Mouvement des Non-Alignés s'est fondé.

Cette rencontre a également été l'occasion de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales et d'oeuvrer à renforcer la coordination au sein des instances internationales.