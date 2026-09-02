Tunisie: Coupures d'électricité à Tunis - Les zones concernées ce mercredi 2 septembre

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) annonce la possibilité de coupures périodiques d'électricité ce mercredi 2 septembre 2026, entre 12h et 17h, à intervalles intermittents, en fonction de la situation du réseau électrique.

Les zones concernées comprennent notamment Ezzahra, Borj Cédria, Le Kram, Hammam-Lif, Les Jardins d'El Menzah, Les Berges du Lac, La Manouba, La Goulette, El Mourouj, Ben Arous, Mornag, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra, Sidi Fradj, La Nouvelle Médina, Borj Touil, Sanhaja et Jedeida.

Dans nos archives Une première en Tunisie, la route radiale X équipée de la technologie du Thermoplastique à chaudLa liste n'est pas définitive et d'autres zones pourraient être concernées selon l'évolution de la situation et l'équilibre entre production et consommation. Le rétablissement de l'électricité pourra également intervenir sans préavis.