Tunisie: Alerte SONEDE - Coupures et perturbations d'eau dans plusieurs régions du Grand Tunis, Zaghouan et Nabeul

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, mercredi 2 septembre 2026, des perturbations et des coupures dans l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs zones du Grand Tunis, de Zaghouan et de Nabeul, en raison d'une panne technique soudaine sur l'axe d'adduction desservant le sud du Grand Tunis.

Selon la SONEDE, cette défaillance technique est survenue alors que la consommation d'eau avait atteint des niveaux particulièrement élevés durant la période précédente, en raison de la vague de chaleur ayant touché le pays.

Les perturbations concernent notamment les zones situées en altitude et touchent plusieurs délégations.

Dans le gouvernorat de Tunis, sont concernées les zones d'El Nour et de Bou Hajla, relevant de la délégation d'El Kabaria.

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Dans le gouvernorat de Zaghouan, les perturbations concernent les délégations de Bir Mcherga et de Jebel Oust.

Dans le gouvernorat de Nabeul, la délégation de Soliman est concernée.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, les délégations de M'hamdia, Fouchana, Mégrine, Radès, Hammam-Lif, Hammam Chott, Mornag et Bou Mhel sont également touchées.

La SONEDE précise que la reprise de l'approvisionnement en eau potable devrait s'effectuer progressivement à partir de 22h00 ce mercredi 2 septembre 2026, après l'achèvement des opérations de réglage au niveau des réseaux de distribution et des réservoirs.

Ces interventions se poursuivront sans interruption, 24 heures sur 24, afin de rétablir progressivement le fonctionnement normal du réseau.

Dans nos archives Tourisme tunisien : La Ftav lance une application aux avantages préférentielsLa société présente ses excuses à ses abonnés résidant dans les zones concernées pour les désagréments occasionnés par cette interruption, qu'elle qualifie de circonstancielle et temporaire.

La SONEDE assure enfin que ses équipes techniques sont mobilisées jour et nuit et poursuivent leurs interventions sur le terrain afin de rétablir, dans les meilleurs délais possibles, le rythme normal de distribution de l'eau potable.