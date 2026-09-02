Tunisie: Les barrages remplis à 50 %, une rentrée hydrique sous de bons augures

2 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le niveau de remplissage des barrages à travers le pays atteint désormais environ 50 % de sa capacité globale. L'information a été révélée ce mercredi 2 septembre 2026 par Mehrez Rejeb, sous-directeur de l'exploitation et de la gestion des barrages au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, le responsable a souligné que ce taux, bien qu'enregistré en plein pic de saison estivale et de la consommation d'eau, reste particulièrement encourageant. Il augure d'une nouvelle année hydraulique, entamée ce 1er septembre, à l'abri de perturbations majeures dans l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation.

Dans nos archives Flammes et dégâts à Menzel Bourguiba : un employé blessé dans un incendie à la station-serviceLa carte hydraulique nationale compte actuellement 37 barrages en exploitation, un réseau qui sera prochainement renforcé par la mise en service de 6 nouveaux ouvrages stratégiques.

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