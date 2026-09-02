Namibie: Des Angolais·e·s déplacés par la sécheresse sont victimes de violations des droits humains

communiqué de presse

Des femmes et des enfants angolais déplacés en Namibie par la sécheresse sont exposés à de graves violations des droits fondamentaux, découlant de l'absence de voies de migration légales pour les personnes contraintes à franchir les frontières par des catastrophes naturelles, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport.

Ce document, intitulé The Drier it Gets, the Longer You Have to Walk: The Human Rights Impacts of Drought-Induced Displacement on Angolan Women and Children in Namibia,fait état des conséquences dévastatrices des sécheresses récurrentes dans le sud de l'Angola, et des impacts sur les droits fondamentaux des personnes déplacées en Namibie, notamment la crainte persistante d'être arrêtées, détenues et expulsées, ce qui influe sur leurs décisions quotidiennes concernant l'obtention de soins de santé ou d'autres services.

« Les autorités namibiennes doivent adopter une démarche fondée sur les droits face à la migration, afin de garantir que les personnes déplacées par la sécheresse et d'autres catastrophes naturelles puissent exercer leurs droits fondamentaux, notamment la possibilité de se faire enregistrer et d'obtenir des papiers », a déclaré Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International.

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« La protection d'Angolais·e·s déjà marginalisés, obligés de se rendre en Namibie à la recherche de moyens de subsistance, n'est pas qu'une question humanitaire. Il s'agit d'une crise des droits humains exigeant une solidarité internationale, notamment une protection juridique contre le « refoulement » », a déclaré Tigere Chagutah.

Les autorités namibiennes doivent adopter une démarche fondée sur les droits face à la migration, afin de garantir que les personnes déplacées par la sécheresse et d'autres catastrophes naturelles puissent exercer leurs droits fondamentaux, notamment la possibilité de se faire enregistrer et d'obtenir des papiersTigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International

Entre mai 2024 et mai 2026, Amnesty International a recueilli les propos d'au moins 167 personnes, parmi lesquelles des personnes déplacées, des responsables communautaires, des représentant·e·s du gouvernement, des représentant·e·s d'organisations de la société civile, des universitaires et des membres de l'équipe pays des Nations unies.

Au moment de la publication de ce communiqué, le gouvernement namibien n'avait pas répondu aux demandes de commentaires d'Amnesty International.

« Plus il fait sec, plus il faut marcher longtemps, plus il faut creuser profond »

Le sud de l'Angola, en particulier les provinces de Cunene, Huíla et Namibe, est une des régions les plus durement touchées par des sécheresses à répétition, situation exacerbée par El Niño.

Ces conditions, associées à des défaillances structurelles de longue date, ont fragilisé les systèmes pastoraux et agricoles traditionnels, miné la résilience des personnes et contraint celles-ci à migrer vers la Namibie afin d'y chercher sécurité, nourriture, eau, travail et services essentiels.

Plus il fait sec, plus il faut marcher longtemps, plus il faut creuser profondUn militant angolais en faveur du climat

Touchés de manière disproportionnée, femmes et enfants entreprennent souvent ces périples alors que ceux-ci sont très risqués.

Un jeune militant en faveur du climat a déclaré à Amnesty International que les déplacements induits par la sécheresse ne sont pas simplement l'histoire de personnes « fuyant la sécheresse », mais une réaction rationnelle face à des systèmes en plein effondrement. « Plus il fait sec, plus il faut marcher longtemps, plus il faut creuser profond », a-t-il dit.

La réaction namibienne face au déplacement d'Angolais·e·s

Le rapport indique que les moyens dont disposent les Angolais·e·s déplacés par la sécheresse pour faire régulariser leur séjour en Namibie sont limités, car les lois en vigueur relatives à l'immigration et la protection ne reflètent pas les réalités des déplacements causés par le changement climatique. Cela a poussé de nombreuses personnes à passer la frontière de manière irrégulière à la recherche de nourriture, d'eau, de pâturages, de soins de santé, de soutien familial et de travail, à la suite de sécheresses qui anéantissent les cultures, le bétail et les moyens de subsistance.

En 2026, le programme de contrôle de la migration du ministère namibien de l'Intérieur a annoncé que plus de 1 000 ressortissant·e·s angolais avaient été renvoyés en Angola, après qu'il a été établi que leur présence dans le pays était irrégulière au regard de la législation relative à l'immigration.

Le 4 juin 2025, Amnesty International a vu les autorités namibiennes réunir une quarantaine d'Angolais·e·s, parmi lesquels des femmes et des enfants, dans un centre associatif d'Opuwo, et les conduire le jour même à la frontière, à Ruacana, à plus de 100 kilomètres - pour les remettre aux autorités angolaises, sans leur proposer d'évaluation individuelle, d'informations sur l'asile ou de possibilités de protection, ni avoir effectué d'évaluation des risques à leur retour. L'absence d'examen individuel soulève de graves inquiétudes, compte tenu de l'interdiction des expulsions collectives et du principe de « non-refoulement ».

La protection d'Angolais·e·s déjà marginalisés, obligés de se rendre en Namibie à la recherche de moyens de subsistance, n'est pas qu'une question humanitaire. Il s'agit d'une crise des droits humains exigeant une solidarité internationale, notamment une protection juridique contre le « refoulement ».Tigere Chagutah

Dans d'autres cas, des mineur·e·s angolais ont en outre été soumis à des retours forcés sous l'égide du gouvernement, sans que les informations disponibles ne permettent d'établir si les garanties requises ont été respectées.

Le rapport indique que le cadre juridique en vigueur en Namibie en matière d'immigration ne répond pas de manière adéquate aux besoins des personnes déplacées au-delà des frontières de leur pays par la sécheresse. Si les personnes détentrices d'un passeport angolais peuvent entrer sur le territoire namibien sans visa, en passant par des postes frontières officiels pour des durées limitées, cela ne prévoit pas le droit de travailler, un séjour plus long, ni une procédure dédiée pour l'obtention d'une protection.

De nombreuses personnes issues de communautés frontalières touchées par la sécheresse ne possèdent par ailleurs pas de passeport ni d'autres documents d'identité, et empruntent des points de passage informels. Une fois arrivées en Namibie sans statut régulier, les possibilités pour régulariser leur séjour sont limitées. Des milliers d'Angolais·e·s vivent ainsi dans la crainte d'être arrêtés, placés en détention et expulsés, une peur qui influe sur leurs décisions quotidiennes, notamment sur l'opportunité de chercher à obtenir soins de santé et autres services.

Amnesty International a constaté que pour les personnes vivant déjà dans le nord de la Namibie, les conditions de logement, d'accès à l'eau et d'assainissement étaient très insuffisantes au regard du droit international et des normes internationales. De nombreuses familles vivent dans des abris de fortune, construits à partir de branches, de plastique et de carton, dans des conditions de grande promiscuité ou, dans certains cas, sans aucun abri.

Le rapport explique en détail comment les Angolais·e·s sans papiers se voyaient facturer des frais plus élevés que les Namibien·ne·s à l'hôpital, ce qui les poussait à retarder leur prise en charge jusqu'à ce que la maladie s'aggrave, voire à éviter complètement les cliniques par crainte que les établissements de santé ne soient liés aux services de contrôle de l'immigration.

« Nous n'y allons que lorsque la douleur est insupportable ; sinon, nous restons allongés et nous attendons », a déclaré une femme.

Amnesty International exhorte les autorités namibiennes à respecter leurs obligations en vertu du droit international et régional, en veillant à ce que les Angolais·e·s déplacés puissent bénéficier de protections juridiques, notamment de l'enregistrement et de documents nécessaires pour faire valoir leurs droits. Les autorités publiques doivent procéder à des évaluations individuelles avant les expulsions, et prendre en compte les risques liés au retour pour la sécurité des personnes.

Cette réalité souligne la nécessité pour la communauté internationale de reconnaître l'injustice à laquelle ces communautés sont confrontées et d'y répondre par une coopération et un soutien solides. Cela ne peut pas attendreTigere Chagutah

Les États à revenus élevés, historiquement grands émetteurs, ont des obligations accrues en matière d'action climatique, tandis que les États qui en ont la possibilité doivent apporter leur coopération et leur aide au niveau international, notamment par un financement climatique adéquat, en fonction de leurs capacités, afin de soutenir des pays tels que l'Angola et la Namibie dans leurs efforts d'adaptation, de préparation à la sécheresse, de renforcement de la résilience, et de gestion des pertes et préjudices.

« Cette réalité souligne la nécessité pour la communauté internationale de reconnaître l'injustice à laquelle ces communautés sont confrontées et d'y répondre par une coopération et un soutien solides. Cela ne peut pas attendre », a déclaré Tigere Chagutah.

Le manquement de l'Angola au devoir d'investir dans l'adaptation et la préparation

Les investissements de l'Angola dans l'adaptation au changement climatique, la préparation à la sécheresse et la protection des moyens de subsistance sont restés inégaux en raison de financements limités, d'une faible capacité institutionnelle, d'infrastructures de surveillance climatique inadéquates et d'une dépendance persistante vis-à-vis des programmes d'urgence et de résilience soutenus par les donateurs.

Les autorités angolaises doivent prendre des mesures d'urgence afin d'honorer leurs obligations légales, en mettant en place des mesures de protection destinées aux personnes touchées par la sécheresse, grâce à des mécanismes de préparation à la sécheresse et d'adaptation au changement climatique, et pour protéger les communautés menacées de déplacement.Tigere Chagutah

Le rapport montre que les lacunes dans les systèmes d'alerte précoce, les infrastructures hydrauliques, le soutien vétérinaire et les mécanismes de protection sociale ont contribué à l'érosion progressive des systèmes pastoraux et d'agriculture de subsistance.

« La sécheresse et les risques croissants liés au changement climatique ne peuvent dispenser le gouvernement de son obligation légale de protéger les droits des personnes à la vie, à l'alimentation, à l'eau, à la santé, à un environnement sain et à un niveau de vie adéquat », a déclaré Tigere Chagutah.

« Les autorités angolaises doivent prendre des mesures d'urgence afin d'honorer leurs obligations légales, en mettant en place des mesures de protection destinées aux personnes touchées par la sécheresse, grâce à des mécanismes de préparation à la sécheresse et d'adaptation au changement climatique, et pour protéger les communautés menacées de déplacement. »

Contexte

Entre janvier et juillet 2021, plus de 7 000 Angolais·e·s, principalement des femmes, notamment des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des enfants et des personnes âgées, ont franchi la frontière pour se rendre dans le nord de la Namibie, après plusieurs années consécutives de sécheresse et d'insécurité alimentaire graves dans le sud de l'Angola. La sécheresse et l'insécurité alimentaire ont continué à contribuer aux mouvements transfrontaliers au cours des années suivantes, notamment lors de nouvelles périodes de sécheresse grave en 2023 et 2024. L'ampleur réelle des déplacements liés à la sécheresse au cours de cette période reste toutefois inconnue, du fait de l'absence de systèmes complets d'accueil, d'enregistrement ou de collecte de données.