Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire compromise pour des milliers d'enfants à Fizi à la suite des attaques de l'AFC/M23

2 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La rentrée scolaire 2026-2027 est fortement perturbée dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, au Sud-Kivu, en raison des violences qui affectent plusieurs localités de cette partie de la province. Des milliers d'enfants déplacés peinent à reprendre le chemin de l'école, selon l'administrateur du territoire.

Au lendemain de la reprise de cours, Samy Badibanga fait état de plusieurs écoles endommagées ou détruites au cours des affrontements. Il évoque également la situation de plus de 10 000 familles déplacées, dont les conditions de vie compliquent davantage la scolarisation des enfants.

Des écoles endommagées et des familles déplacées

Selon l'autorité territoriale, plusieurs établissements scolaires ont été touchés par des attaques, laissant des élèves sans infrastructures ni matériel scolaire.

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Les familles déplacées, ayant perdu une partie de leurs biens lors de leur fuite, disposent par ailleurs de moyens limités pour assurer la scolarité de leurs enfants. Une partie d'entre elles vit dans des familles d'accueil ou dans des sites de fortune, notamment à Malicha.

Samy Badibanga attribue certaines destructions à des frappes de drones qu'il présente comme menées par l'armée rwandaise. Cette affirmation n'a pas été corroborée par une source indépendante dans les éléments disponibles.

Un risque d'enrôlement forcé

L'administrateur du territoire alerte également sur le risque d'enrôlement forcé des jeunes déplacés par des groupes armés actifs dans la région.

« Plusieurs enfants déplacés qui ont fui leur village auront du mal à regagner l'école. Les parents démunis, les écoles détruites [...] sont abandonnées à leur triste sort », déplore Samy Badibanga.

Il appelle les autorités nationales et provinciales à renforcer l'assistance aux déplacés et à prendre des mesures pour assurer la protection des enfants et permettre la reprise des activités scolaires.

Il demande un appui humanitaire en faveur des familles déplacées ainsi que des mesures sécuritaires permettant de préserver la scolarité des enfants dans les zones affectées par les violences.

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