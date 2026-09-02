Congo-Kinshasa: 22 cas suspects de Mpox et trois décès signalés dans la zone de santé de Luebo au Kasaï

Vingt-deux cas suspects de Monkeypox, (Mpox) sont signalés, dans la zone de santé de Luebo, dans la province du Kasaï. Trois décès ont déjà été enregistrés, selon le médecin chef de cette zone de santé, ce mercredi 2 septembre.

Il affirme que les personnes concernées présentent des signes cliniques compatibles avec la maladie. Des échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) pour analyse. Les résultats ne sont pas encore disponibles.

Le diagnostic reste à confirmer

Le médecin chef de zone, Moïse Lukuna, précise que ces cas sont, à ce stade, considérés comme suspects et non comme des cas confirmés de Mpox.

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« On ne peut pas dire que c'est telle maladie avec précision pendant que le laboratoire n'a pas encore confirmé », explique-t-il.

Selon lui, plusieurs maladies peuvent présenter des signes cliniques similaires. La confirmation ou l'infirmation du diagnostic dépend donc des résultats des analyses effectuées par l'INRB.

Appel à la prudence

En attendant les résultats de laboratoire, le médecin chef de zone appelle la population à la prudence et à la vigilance face aux signes observés chez les personnes malades.

Il affirme être dans l'attente des résultats des échantillons envoyés à l'INRB pour déterminer si ces cas sont effectivement liés au Mpox.