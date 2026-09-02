Togo: Les engins sont entrés en action

2 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Les pouvoirs publics ont mis en exécution leur programme destiné à récupérer le domaine public sur le littoral.

Les engins de chantier sont entrés en action poursuivaient leur travail de démolition mercredi, dégageant méthodiquement tout ce qui se trouvait sur leur passage.

Cette opération de 'déguerpissement', qui se déroule sur deux jours cible dans un premier temps le tronçon allant de Kodjoviakopé, à la frontière Togo-Ghana, jusqu'à la hauteur de l'ex-hôtel Palm Beach (Lomé).

Les occupants illégaux ont eu de nombreux mois pour fermer boutique et quitter les lieux.

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