Togo: Une nouvelle initiative de formation

Trois Togolais et un Béninois. Lundi, quatre jeunes ont pris la direction de l'Allemagne, devenant les premiers bénéficiaires d'une initiative portée par le Sénat Économique Africain (SEA), en partenariat avec l'entreprise allemande RUCH NovaPlast.

Face au besoin croissant de main-d'oeuvre qualifiée en Allemagne, le SEA entend créer une passerelle entre la jeunesse africaine et les opportunités de formation technique outre-Rhin. Le programme cible en priorité les candidats issus des séries techniques F et E, capables de répondre aux exigences des entreprises allemandes.

Étape incontournable du parcours : la maîtrise de l'allemand, avec un niveau B2 minimum exigé avant le départ. Le SEA accompagne ensuite les candidats dans toutes les démarches administratives, constitution des dossiers, formalités de visa, jusqu'à leur installation.

Une fois sur place, les jeunes intègreront un cursus en alternance, combinant enseignement académique et immersion en entreprise. À la clé : une expérience professionnelle concrète, susceptible de déboucher sur un recrutement direct par l'entreprise formatrice, ou sur un retour en Afrique pour y mettre à profit leurs nouvelles compétences.

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Loin de s'arrêter au départ des étudiants, le SEA se positionne comme un parrain institutionnel, déterminé à suivre leur parcours jusqu'à leur pleine réussite académique et professionnelle.